Qui, selon les utilisateurs de la boussole électorale, pourrait gagner dans votre circonscription?

La Chambre des communes comptera 338 députés à la fin de cette campagne et les électeurs devront trancher le 19 octobre. Quels seront les candidats retenus? La Boussole électorale vous a demandé : « D'après vous, quelle est la probabilité que les électeurs dans votre circonscription élisent le... [choix de parti] ».

La question du vote stratégique

Cette perception, vraie ou pas, affectera nécessairement le calcul électoral d'un électeur stratégique. On peut croire que ce type de mesure est particulièrement pertinent dans le contexte d'une élection serrée comme celle-ci où plusieurs courses à trois, voire à quatre, se dessinent.

Si l'on fait le bilan des réponses par circonscriptions, 131 sièges vont aux conservateurs, 102 circonscriptions aux libéraux et 97 aux néo-démocrates. Le Bloc québécois serait gagnant dans 7 circonscriptions, le Parti vert en récolterait une seule, soit Saanich-Gulf Islands, en Colombie-Britannique, l'actuelle circonscription de la chef du Parti vert, Elizabeth May.

ENCART MÉTHODOLOGIQUE

Les informations présentées reposent sur les réponses de 63 101 personnes qui ont participé à la Boussole électorale entre le 5 et le 8 octobre 2015. À la différence des sondages, les répondants de la Boussole électorale ne sont pas présélectionnés.

Tout comme dans un sondage cependant, les données proviennent d'un échantillon non aléatoire de la population; elles ont été pondérées de manière à les rapprocher de celles d'un échantillon représentatif de la population réelle du Canada selon les données du recensement et d'autres estimations démographiques. Les facteurs de pondération sont le lieu de résidence, le sexe, l'âge, le niveau d'instruction, la profession, la religion, le degré de religiosité et le degré de mobilisation civique.

