Vers une entente entre les 12 États sur le Partenariat transpacifique

Plusieurs points de discorde, dont la gestion de l'offre des produits laitiers canadiens, persistaient encore en pleine nuit.

L'entente semblait pourtant imminente dimanche, et les journalistes avaient été convoqués à une conférence de presse à 16 h. Elle a toutefois été repoussée à 18 h, puis à 20 h, avant que les journalistes se fassent dire qu'il valait mieux qu'ils rentrent chez eux.

Ces dernières négociations, qui ne devaient durer que deux jours, se poursuivent depuis maintenant cinq journées consécutives entre 12 États du pourtour de l'océan Pacifique.

Le premier ministre Stephen Harper, qui avait prévu une journée de repos loin du tumulte de la campagne électorale dimanche, a finalement passé la journée à Ottawa, où il a reçu des rapports téléphoniques constats sur l'évolution des pourparlers qui se tenaient à Atlanta.

Le ministre australien du Commerce international a révélé que les discussions achoppaient sur la nouvelle génération de médicaments biologiques.

Le Partenariat transpacifique que négocient 12 nations irait du Japon jusqu'au Chili et représenterait 40 % de l'économie mondiale.

Le PTP, s'il est conclu, sera le plus important traité de libre-échange depuis une génération, d'une portée comparable à l'Accord de libre-échange nord-américain qui lie les États-Unis, le Canada et le Mexique depuis 20 ans.

Vu de Washington, il doit être l'incarnation économique de la stratégie du « pivot », ou rééquilibrage géopolitique vers l'Asie-Pacifique, et une occasion de contrebalancer l'influence qu'exerce la Chine sur cette région du globe.

Et le Canada?

Un mystère demeure sur les produits laitiers au Canada. La Nouvelle-Zélande, qui avait été l'un des premiers pays à proposer l'idée d'un tel partenariat il y a 10 ans, souhaite vendre plus de beurre en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis.

Or, les Néo-Zélandais ont déjà révélé que leurs vis-à-vis américains ne consentiraient pas à ouvrir leurs marchés si leur voisin du Nord ne le faisait pas également pour eux.

En ce moment, 90 % du marché des produits laitiers canadiens est fermé aux produits étrangers. Ce système de gestion de l'offre permet aux agriculteurs d'engranger des revenus stables, mais il limite les options d'achat et il fait grimper les prix des denrées.

Criblé de questions par les partis d'opposition et les producteurs laitiers en pleine campagne électorale, le gouvernement canadien a martelé qu'il avait l'intention de protéger la gestion de l'offre.

Cependant, il n'a pas complètement écarté la possibilité d'ouvrir davantage son marché aux produits étrangers.

L'entente aura également des conséquences sur le secteur automobile du pays.

Le gouvernement n'a pas nié qu'il puisse permettre aux entreprises de se procurer des pièces de voiture à l'étranger sans frais douanier. Le prix des voitures serait donc plus bas et donnerait plus de profits aux fabricants de pièces canadiens, mais selon les syndicats, cette ouverture pourrait contribuer à éliminer plusieurs emplois bien rémunérés dans le secteur.

Le portrait de la situation a été résumé par le ministre du Commerce néo-zélandais, qui aura sans contredit émis les citations les plus mémorables de ce marathon de négociations.

Questionné sur les compromis difficiles que doit faire son pays pour que ses vis-à-vis acceptent d'ouvrir leurs marchés, Tim Groser a offert cette comparaison peu ragoûtante au quotidien néo-zélandais New Zealand Weekend Herald.

« Il y a des compromis affreux [...] Et quand je dis affreux, je veux dire affreux dans tous les sens. Ça ne veut pas dire : ''Je dois avaler un rat mort alors que tu avales du foie gras'.' Ça veut dire que tout le monde doit avaler des rats morts sur trois ou quatre enjeux pour en arriver à une entente », a-t-il dit.

La Presse Canadienne