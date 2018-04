Comme le démontre ce nuage de mots généré à partir des réponses que nous avons reçues, c'est l'émission Macadam tribus, animée pendant plus d'une décennie par Jacques Bertrand sur les ondes de ICI Première, qui a été le plus souvent citée par les internautes. L'animateur, qui a passé 32 ans au service de Radio-Canada, est décédé en novembre dernier.

Maaaacadam tribus... Certainement! Qu'il nous manque le Jacques, ce grand! Josée Renaud

Parmi les autres émissions populaires figurent les péripéties de Bobino et de sa soeur Bobinette, la série La vie, la vie, de Stéphane Bourguignon, et l'émission radio Par quatre chemins, animée pendant plus de quatre décennies par Jacques Languirand.

Le classique Sol et Gobelet, qui a marqué toute une génération à la fin des années 60, et l'émission satirique Infoman, avec Jean-René Dufort, obtiennent aussi plusieurs mentions.

« Quand on souhaite presque être pris dans des bouchons pour écouter la radio... » : c'est ainsi qu'Alain Gravel, animateur de la quotidienne matinale à ICI Première, décrit une de ses émissions chouchous. De quoi s'agit-il? Découvrez sa réponse et celles de nos collègues du Grand Montréal dans cette capsule vidéo.

Les Journées de la culture, c'est aussi à Radio-Canada

Vous voulez assister à l'émission Gravel le matin et vous promener dans le hérisson en compagnie des chroniqueurs à la circulation et à la météo, Yves Desautels et Véronique Mayrand? Il suffit de nous dire quelle est votre émission préférée à Radio-Canada, toutes époques confondues. Vous pouvez répondre dans les commentaires ci-bas ou encore sur la page Facebook d'ICI Grand Montréal.

La Maison Radio-Canada ouvre ses portes dimanche, de 10 h à 15 h, dans le cadre des Journées de la culture. Venez discuter avec les animateurs du Grand Montréal, Alain Gravel et Annie Desrochers. Lors de votre visite, vous pourriez doubler vos chances d'être l'heureux gagnant! Tous les détails sur demande dans le règlement disponible sur demande.