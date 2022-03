Beaucoup de souvenirs pour la famille de Gerry Burnett

Ils se sont connus alors qu'ils étaient tous les deux pilotes pendant la Seconde Guerre mondiale. De 1947 à 1965, la compagnie aérienne a transporté des centaines de milliers de travailleurs et de l'équipement sur la Côte-Nord, à l'époque des grands chantiers miniers et industriels.

Jamais d'accidents, malgré des conditions difficiles

Son fils, Peter Burnett, se souvient que ses parents étaient très fiers de n'avoir jamais eu d'accidents, malgré les conditions souvent difficiles. Son père s'occupait surtout de l'administration alors que sa mère pilotait. Celle-ci a d'ailleurs été intronisée au Panthéon de l'Air et de l'Espace du Québec à titre posthume, en 2002.

Peter Burnett se rappelle que durant sa jeunesse, la fête de Noël prenait un tout autre sens à Matane.

« Le père Noël et la fée des étoiles arrivaient par avion à cette époque-là. Ils n'étaient plus sur les traîneaux et ils arrivaient sur les avions de Matane Air Services. »