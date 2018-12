Le drame des réfugiés syriens en 10 graphiques clés

Pour voir le nombre de réfugiés sur votre appareil mobile, cliquez ici (Nouvelle fenêtre) .

Depuis 2011, la Syrie est ravagée par une guerre civile. Les combats, qui opposent le régime de Bachar Al-Assad aux rebelles et au groupe armé État islamique, ont fait plus de 240 000 morts depuis le début du conflit, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Environ 4 millions de Syriens ont fui leur pays.

Pour voir l'âge des réfugiés sur votre appareil mobile, cliquez ici (Nouvelle fenêtre) .

Avec le conflit syrien qui perdure, des campagnes ont été lancées pour inciter les pays à accueillir un plus grand nombre de réfugiés. En décembre dernier, les pays occidentaux s'engageaient d'ailleurs à accepter 100 000 Syriens de plus pour des motifs humanitaires.

Pour voir le classement des pays de l'OCDE sur votre appareil mobile, cliquez ici. (Nouvelle fenêtre)



Le Canada s'est engagé à plus d'une reprise à accueillir un plus grand nombre de réfugiés, mais les défis sont grands. La plupart des réfugiés syriens qui s'installent au pays sont parrainés par un proche déjà installé au Canada, mais le processus est long et les organismes qui les aident sont débordés.