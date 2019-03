Malgré la chaleur, la moitié des piscines de Longueuil sont fermées

Le Québec a déjà connu une période de canicule, fin juillet. Mais cette fois, l'été tire à sa fin, et certains ont déjà commencé à se préparer en vue de la rentrée scolaire, dans une semaine.

La Ville de Longueuil avait décidé de fermer la moitié de ses piscines le 15 août. Et qu'importe la vague de chaleur qui s'abat ces jours-ci sur la région, le calendrier n'a pas été prolongé.

Des 28 parcs municipaux où l'on retrouve des piscines et/ou des pataugeoires extérieures, 14 ont fermé leurs installations samedi (voir tableau plus bas). Personne n'était disponible à la Ville de Longueuil dimanche pour justifier cette fermeture hâtive.

Certains se sont donc rabattus sur la nouvelle plage de l'île Charron pour se rafraîchir. La baignade y est portant interdite : l'ouverture officielle, prévue cet été, a été reportée à l'an prochain.

Fin de saison

Les 14 parcs où il demeure possible de se baigner à Longueuil demeureront ouverts jusqu'au 23 août, soit la veille de la rentrée scolaire. C'est aussi à cette date que les piscines de Montréal seront fermées jusqu'à l'été prochain.

Le site web de la Ville de Laval indique pour sa part qu'une fermeture progressive des installations débutera lundi.

Parcs de la Ville de Longueuil avec piscines et/ou pataugeoires extérieures

Ouvertes :

Parc Armand-Racicot (piscine et pataugeoire)

Parc Bariteau (piscine seulement)

Parc Bédard (pataugeoire seulement)

Parc Champlain (pataugeoire seulement)

Parc Jean-Louis (piscine et pataugeoire)

Parc Marquette (piscine et pataugeoire)

Parc Raymond (piscine seulement)

Parc Jubilee (piscine et pataugeoire)

Parc Laurier (piscine et pataugeoire)

Parc Lecavalier (piscine et pataugeoire)

Parc Lionel-Groulx (piscine seulement)

Parc Marcel-Simard (piscine et pataugeoire)

Parc Pierre-et-Bernard-Lucas (piscine seulement)

Parc René Veillet (piscine et pataugeoire)

Fermées :

Parc de Normandie (piscine et pataugeoire)

Parc Jean-de-Lalande (piscine et pataugeoire)

Parc Christ-Roi (piscine seulement)

Parc Daniel-Johnson (piscine et pataugeoire)

Parc Empire (piscine et pataugeoire)

Parc Fernand-Bouffard (pataugeoire seulement)

Parc Gentilly-Ouest (piscine et pataugeoire)

Parc Joseph-de-Serigny (piscine et pataugeoire)

Parc Joseph-William-Gendron (piscine et pataugeoire)

Parc Laviolette (pataugeoire seulement)

Parc Marquis de Montcalm (piscine et pataugeoire)

Parc Racine (piscine et pataugeoire)

Parc Roberval (pataugeoire seulement)

Parc Saint-Charles (pataugeoire seulement)

Source : Répertoire des parcs de la Ville de Longueuil (Nouvelle fenêtre)