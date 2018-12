Beaucoup moins de criminalité dans les Maritimes que dans l'Ouest 

La majorité des provinces et des territoires affichent une diminution du nombre de crimes déclarés par la police en 2014, selon Statistique Canada. Encore une fois cette année, la criminalité est plus importante dans les provinces de l'Ouest et dans les territoires que dans les provinces de l'Est.

Le taux de criminalité au Canada est de 5046 crimes par 100 000 habitants. Le Nouveau-Brunswick (4488) et l'Île-du-Prince-Édouard (4691) ont un taux inférieur au taux canadien, tandis que Terre-Neuve-et-Labrador (5604) et la Nouvelle-Écosse (5452) ont un taux légèrement supérieur.

Ce sont les trois territoires canadiens qui ont les taux de criminalité les plus élevés au pays. Alex Smale de Statistique Canada souligne que le taux de crimes est toujours plus élevé dans l'Ouest et dans les territoires qu'ailleurs au pays. Il ajoute que la sévérité des crimes qui y sont commis et la durée des peines d'emprisonnements des criminels font augmenter l'indice de gravité de la criminalité dans ces provinces et territoires.

Les services de police ont déclaré un peu moins de 1,8 million d'infractions au Code criminel (sauf les délits de la route) en 2014, soit environ 33 000 de moins que l'année précédente. La police a également déclaré environ 369 500 affaires de violence en 2014, soit environ 15 000 de moins que l'année précédente.

Par contre, les policiers notent une augmentation pour certains crimes, soit la pornographie juvénile (+41 %), le terrorisme (+39 %), l'extorsion (+16 %), la fraude d'identité (+8 %), les infractions sexuelles contre les enfants (+6 %), le rapt (+4 %), la fraude (+2 %) et les vols de véhicules à moteur (+1 %) en 2014.

Au pays, c'est l'Île-du-Prince-Édouard qui affiche la plus forte baisse du nombre de crimes, tant pour l'indice de gravité de la criminalité (IGC) que pour le taux de criminalité (20 %). Selon Statistiques Canada, le fléchissement de l'IGC à l'Île-du-Prince-Édouard est principalement attribuable à la diminution du nombre d'affaires de vol de 5000 $ ou moins et d'introduction par effraction.

L'Île-du-Prince-Édouard a enregistré le taux de vols qualifiés le plus faible au pays (18 vols qualifiés pour 100 000 habitants), suivie de près du Nouveau-Brunswick (19 vols qualifiés pour 100 000 habitants).

Diminution des crimes violents

La police a déclaré environ 369 500 affaires de violence en 2014, soit environ 15 000 de moins que l'année précédente. En 2014, les crimes violents ont continué de représenter environ le cinquième des infractions au Code criminel déclarées par la police (sauf les délits de la route).

Le Yukon (+50 %), l'Île-du-Prince-Édouard (+3 %) et l'Alberta (+1 %) étaient les seuls secteurs de compétence à avoir enregistré une hausse de leur IGC avec violence de 2013 à 2014. Les augmentations observées au Yukon, à l'Île-du-Prince-Édouard et en Alberta sont principalement attribuables à une hausse des homicides.

Nombre d'homicides stables au Canada

Le nombre total d'homicides a légèrement augmenté pour passer de 512 en 2013 à 516 en 2014. Malgré cette légère croissance du nombre d'homicides, le taux d'homicides (1,45 homicide pour 10 000 habitants) était pratiquement inchangé par rapport à l'année précédente.

Outre l'Île-du-Prince-Édouard, qui a inscrit un taux d'homicides plus élevé que d'habitude en 2014 en raison de la perpétration de trois homicides, les taux d'homicides étaient plus élevés dans l'Ouest et les territoires que dans l'Est.

Les taux d'homicides les plus faibles au pays en 2014 sont à Terre-Neuve-et-Labrador (0,38) et en Nouvelle-Écosse (0,64). En Nouvelle-Écosse, il y a eu six homicides en 2014, ce qui représente une diminution de 54 % depuis 2013. Le taux d'homicides observé dans cette province en 2014 représentait non seulement le taux le plus bas qui ait été enregistré ces dernières années, mais également le taux le plus faible depuis que des données sur les homicides sont devenues disponibles en 1961.

Le taux de criminalité en 2014

