L'Arabie saoudite arrête plus de 400 personnes liées à l'État islamique

Les autorités saoudiennes ont arrêté 431 personnes soupçonnées d'appartenir à des cellules du groupe armé État islamique qui planifiaient des attaques contre des mosquées, des forces de sécurité et des missions diplomatiques, a annoncé le ministère de l'Intérieur.

Samedi, deux jours après un attentat à la voiture piégée à Riyad revendiqué par le groupe djihadiste, le ministère de l'Intérieur saoudien a affirmé dans un communiqué que les autorités ont « réussi à détruire ces dernières semaines une organisation composée de petites cellules liée au groupe terroriste Daech [NDLR : L'acronyme arabe pour l'EI] ».

Le ministère explique que six attentats-suicides visant des mosquées de l'est du pays et des projets d'assassinats ont été déjoués.

Lors de ces arrestations, 37 personnes auraient été tuées, y compris des civils et des membres des services de sécurité, et 120 personnes auraient été blessées. Six présumés terroristes ont également perdu la vie.

Le ministère a déclaré que les présumés membres de l'EI opéraient « sur un scénario préparé depuis des zones agitées à l'étranger, dans le but d'attiser une sédition confessionnelle et d'étendre le chaos ».

Parmi les suspects arrêtés, 144 personnes sont accusées de « propager l'idéologie déviante sur Internet et de recruter de nouveaux membres ».

Au cours des derniers mois, l'Arabie saoudite, à majorité sunnite, a redoublé d'effort relativement aux arrestations d'extrémistes sunnites soupçonnés de planifier des attaques, et condamné les attentats antichiites revendiquées par l'EI, les disant contraires à l'islam.

En juin dernier, 26 personnes sont mortes dans un attentat perpétré dans une mosquée chiite du Koweït. Quelques semaines auparavant, l'EI avait également revendiqué deux attentats-suicides consécutifs contre des mosquées de la minorité chiite, dans l'est de l'Arabie saoudite, faisant 25 morts.

En mai, après les deux attaques meurtrières, le ministre saoudien de l'Intérieur Mohammed Ben Nayef s'était fait rassurant en affirmant que la sécurité en Arabie saoudite était « sous contrôle ».

De pareils incidents ne vont pas nous déstabiliser. Nous avons connu pire Le prince héritier et ministre de l'Intérieur Mohammed Ben Nayef

La possibilité que les tensions confessionnelles s'amplifient entre la minorité chiite et la majorité sunnite à cause de l'extrémisme violent de l'EI inquiète l'Arabie saoudite, qui craint aussi des représailles en réponse à la participation du royaume à la coalition antidjihadiste.

Qui sont les pays de la coalition contre l'État islamique?

Carte des pays membres de la coalition contre l'État islamique Photo : Radio-Canada

La version originale de ce document a été modifiée. Pour des raisons techniques, la version interactive de la carte n'est plus disponible.