Où partez-vous en vacances? La réponse en cartes

L'heure des vacances a sonné pour bon nombre de Canadiens. Mais une fois la boîte de courriels fermée et les valises bouclées, où choisissent-ils d'aller? Et d'où proviennent ceux qui nous rendent visite?

1. Voyager au pays

Les Canadiens aiment découvrir leur pays. En 2011, ils représentaient 93 % des voyageurs au Canada. L'Ontario est de loin leur destination touristique préférée, devant le Québec et la Colombie-Britannique.

Carte des provinces les plus visitées par les Canadiens Photo : Radio-Canada

La version originale de ce document a été modifiée. Pour des raisons techniques, la version interactive de la carte n'est plus disponible.

Si l'on regarde de plus près, plus d'un Québécois sur deux choisit sa propre province quand vient le temps de partir en vacances, contre seulement 16 % qui mettent le cap vers la frontière américaine, selon un sondage mené par le Réseau veille tourisme de l'Université du Québec à Montréal. En Ontario, c'est plutôt le tiers des touristes qui décident de voyager aux États-Unis.

Pour regarder le graphique sur votre appareil mobile, cliquez ici (Nouvelle fenêtre) . L'enquête a été menée avec un panel web auprès de 5520 répondants en décembre 2014.

2. Où les Canadiens dépensent-ils le plus?

À 383 $ par jour en moyenne, c'est en Colombie-Britannique que les touristes canadiens dépensent le plus d'argent. A contrario, l'Ontario et le Québec s'avèrent des destinations économiques, respectivement à 230 $ et 200 $ par jour (y compris la nuitée).

Carte des provinces où les touristes canadiens dépensent le plus. Photo : Radio-Canada

La version originale de ce document a été modifiée. Pour des raisons techniques, la version interactive de la carte n'est plus disponible.

3. Quels sont les pays à risque?

Le ministère des Affaires étrangères évalue les risques pour tous les pays du monde. Nous les avons regroupés dans la carte ci-dessous.

Carte des pays à risque Photo : Radio-Canada

Les informations contenues dans cette carte ne sont plus à jour. Pour en savoir plus, consulter le site du gouvernement du Canada sur les conseils et avertissements aux voyageurs. (Nouvelle fenêtre)

4. D'où proviennent les touristes internationaux?

De façon écrasante, des États-Unis. Toutefois, le nombre d'Américains en voyage au Canada s'est effondré au tournant de la décennie, passant de 43 millions de voyages en 2001 à environ 21 millions en 2009. La chute semble depuis jugulée.

Viennent ensuite les Britanniques et les Français. Puis les Chinois; le nombre de visiteurs de ce pays a presque triplé depuis 2009.

Pays d'origine des touristes en 2014 :

Carte des pays d'origine des touristes qui visitent le Canada (2014). Photo : Radio-Canada

La version originale de ce document a été modifiée. Pour des raisons techniques, la version interactive de la carte n'est plus disponible.

Les touristes au Canada changent d'année en année :

Naviguez entre les deux vues pour zoomer sur les pays d'origine des touristes autres que les États-Unis.

Pour regarder le tableau sur votre appareil mobile, cliquez ici (Nouvelle fenêtre) .

5. Un dollar fort, bon ou mauvais pour le tourisme?

Il y a 15 ans, le Canada faisait partie des 10 pays les plus visités à travers le monde, selon l'Organisme mondial du tourisme. En 2012, il a dégringolé au 18e rang. Aujourd'hui, ils sont plusieurs à compter sur la baisse de la valeur du dollar canadien pour que déferlent à nouveau les touristes. Mais quel est le lien entre le nombre de touristes américains et européens par rapport à la valeur du huard?

Le dollar canadien par rapport au dollar américain :

La hausse du dollar canadien depuis 2002 a fait mal au tourisme par rapport aux États-Unis. Le nombre de voyageurs américains s'est effondré de moitié entre 2002 et 2009, pour ensuite se stabiliser, malgré une légère remontée du billet vert.

Quant aux voyageurs canadiens, ils ont été moins nombreux à traverser la frontière en 2009, où le huard était faible par rapport au billet vert. Mais dans les années 2011, 2012 et 2013, alors qu'il frôlait la parité, ils ont recommencé à se rendre aux États-Unis en plus grand nombre.

Le dollar canadien par rapport à l'euro :

Le lien entre le taux de change et les voyages en provenance de ou vers l'Europe est plus difficile à établir. La descente du dollar canadien par rapport à l'euro n'a pas freiné l'augmentation du nombre de Canadiens allant visiter le Vieux Continent en 2013.

Pour regarder le tableau sur votre appareil mobile, cliquez ici (Nouvelle fenêtre) .

Sources des cartes et graphiques : Statistique Canada, Banque du Canada, Réseau de veille en tourisme