Pour éliminer les frênes trop malades et ralentir la dispersion de l'agrile du frêne, la Ville de Montréal doit abattre plus de 3000 arbres cette année. Les arrondissements les plus touchés par le ravageur sont Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont-la-Petite Patrie et Ahuntsic-Cartierville, où on a coupé plusieurs arbres ce matin.