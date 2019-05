Ours nuisibles : trop d'appels dirigés vers la PPO

Le détachement de la PPO à Nipigon, un territoire qui comprend les municipalités de Nipigon, Red Rock, Schreiber et Terrace Bay, a reçu 34 appels dans les deux derniers mois. La situation est la même dans la région de Greenstone, où les agents ont répondu à plus d'une vingtaine d'appels.

« Il a définitivement plus d'appels chez nous que par le passé », explique l'agent Carl Pettigrew.

Je ne dirais jamais que l'appel d'un résident est injustifié, mais c'est seulement lorsqu'un ours représente un danger immédiat qu'il faut signaler le 911. L'agent de la PPO à Greenstone, Carl Pettigrew

À Greenstone, les ours ont surtout été aperçus dans les secteurs Longlac et Caramat. L'agent Carl Pettigrew précise qu'aucun d'entre eux ne s'est toutefois attaqué aux résidents. « Ils sont généralement craintifs lorsque les ours traversent leur terrain, où se trouvent parfois leurs enfants ou encore leurs animaux de compagnie », dit-il.

Nombre d'appels dirigés à la PPO au sujet d'ours nuisibles en Ontario:

2015: 471 (à ce jour)

471 (à ce jour) 2014: 1259

1259 2013: 866

866 2012: 1234

La police provinciale de l'Ontario estime cependant que tous ces appels drainent ses ressources, alors que le ministère des Richesses naturelles est pourtant le premier répondant en matière d'ours nuisibles. Le programme Attention : ours fonctionne 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Les agents du ministère des Richesses naturelles tentent, à défaut de déplacer l'ours comme par le passé, de l'effrayer pour l'éloigner. Lorsqu'appelés sur place, les agents de la PPO aussi effraient les ours pour qu'ils retournent dans la forêt. Dans de très rares cas, l'animal est abattu.

Quand composer le 911?

En situation d'urgence: il y a un ours près d'une école pendant l'année scolaire;

un ours entre ou tente d'entrer dans une résidence;

il y a un ours dans un lieu public;

un ours tue du bétail ou des animaux de compagnie et reste sur les lieux;

un ours traque des personnes et reste sur les lieux. Quand signaler la ligne Attention : ours du MRN au 1 866 514-2327?

En situation non urgente: un ours fouille dans les poubelles;

un ours entre dans une remise où il y a des ordures ou de la nourriture;

il y a un ours dans un arbre;

l'ours s'attaque à une mangeoire pour les oiseaux ou à un barbecue;

un ours traverse une cour ou un champ sans s'y attarder.

« Définitivement, c'est un problème, croit pour sa part le maire de Greenstone, Renald Beaulieu. Peut-être qu'il faudrait d'ailleurs répondre à ce problème d'une autre manière. » Des résidents lui demandent, par exemple, s'il n'est pas plus simple de se débarrasser des ours eux-mêmes.

Le ministère des Richesses naturelles rappelle cependant que tuer un ours n'est que l'ultime recours pour se protéger.