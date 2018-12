Dans quel état sont les artères de Laval?

Après Montréal, au tour de Laval d'être aux prises avec des boulevards en piètre état. Près de 30 % des chaussées les plus achalandées de Laval inspectées en 2013 étaient en « mauvais » ou en « très mauvais » état. Portrait d'une ville qu'on disait d'asphalte et de béton et qui doit maintenant revoir ses façons de faire.