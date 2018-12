Le drame des migrants : les pays ont des obligations

Denis-Martin Chabot Un texte de

Fuyant la violence en Irak, en Syrie ou en Libye, ou la famine au Soudan du Sud, plusieurs trouvent la mort avant d'arriver à destination. Plus tôt cette année, les images du drame des migrants de la Méditerranée ont ébranlé la planète.

Depuis le début de l'année, plus de 1750 migrants ont péri en recherchant une vie meilleure en Europe.

En Asie, la Malaisie et l'Indonésie ont récemment convenu de ne plus refouler les bateaux de migrants, une décision prise après qu'ils eurent recueilli plus de 7000 migrants fuyant le Myanmar et le Bangladesh par la mer.

Mais les pays ont-ils des obligations envers ces réfugiés qui se retrouvent à leur frontière? Vérification faite : oui.

À l'instar de 144 pays, le Canada a signé la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés des Nations unies. Cette convention définit les droits des réfugiés, particulièrement le droit de ne pas être renvoyés de force dans des pays où leur vie est en danger.

Carte sur les réfugiés dans le monde Photo : Radio-Canada

Mais dans le monde, la grande majorité des demandes de réfugiés est rejetée. Depuis les années 1960, le taux de rejet se situe entre 70 % et 90 %, selon les pays.

Cependant, les migrants - réfugiés ou non - ont les mêmes droits fondamentaux que les citoyens du pays où ils se trouvent.

Un pays de droit comme le Canada ne peut donc pas les renvoyer d'où ils viennent sans procédure judiciaire. Grâce à la convention, les motifs humanitaires d'un migrant sont pris en considération, y compris les motifs économiques.

Enfin, on ne peut pas laisser des migrants périr en mer sur leur bateau, en vertu des traditions maritimes qui obligent tous les marins à venir en aide aux personnes en détresse.