La bière, un marché convoité qui s'essouffle

Le Québec compte de plus en plus de brasseries. Pas moins de 127 microbrasseurs tentent de se faire une place aux côtés des trois principaux brasseurs, Labatt, Molson Coors et Sleeman Unibroue, qui contrôlent le marché à la hauteur de 94 %.

Leur nombre est d'ailleurs en constante augmentation depuis 10 ans. Elles sont maintenant présentes dans pratiquement toutes les régions du Québec et grignotent des parts de marchés aux principaux brasseurs, qui n'ont pas tardé à réagir.

Carte des microbrasseries au Québec Photo : Radio-Canada

La version originale de ce document a été modifiée. Pour des raisons techniques, la version interactive de la carte n'est plus disponible. Plus la couleur rouge est foncée, plus le nombre de microbrasseries est élevé par rapport au nombre d'habitants. Les régions plus claires comptent moins de microbrasseries par habitant.

Les trois grands offrent depuis quelques années des gammes de bières de spécialité et font également la guerre aux petites brasseries en offrant des contrats d'exclusivité aux épiceries et aux dépanneurs pour assurer une meilleure visibilité pour leurs produits.

La bière moins populaire

Cette concurrence féroce se déroule dans un contexte où la popularité de la bière canadienne semble faire du surplace au pays, malgré le fait qu'elle demeure la boisson alcoolisée la plus consommée.

Selon Statistique Canada, les ventes de bière d'ici ont diminué de 0,6 % de mars 2013 à mars 2014.

Ces ventes ont atteint 8,7 milliards de dollars sur l'ensemble du territoire, soit à peu près le même montant que celui observé l'année précédente. En 10 ans, les ventes de bière canadienne ont progressé à un taux annuel de 0,9 %, tandis que les ventes de bière importée ont augmenté en moyenne de 5,5 %.

Une tendance lourde

Par comparaison avec les autres boissons alcoolisées, les ventes de bière sont en baisse depuis plusieurs années au pays. La part de marché de la bière s'établissait à 49 % en 2004-2005, tandis que celle du vin était de 25 %.

En 2013-2014, la part de marché de la bière avait diminué pour passer à 42 %, tandis que celle du vin avait augmenté pour se chiffrer à 31 %.

La consommation de bière s'érode donc au profit du vin. Au Québec seulement, les ventes de bière et de vin sont pratiquement au coude-à-coude, à près de 2,4 milliards de dollars chacune, note Statistique Canada.

Les Québécois restent toutefois de grands amateurs de bières. La province représente à elle seule 26 % des ventes de l'industrie au Canada.