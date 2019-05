Commission vérité et réconciliation : quelle suite des choses?

Lors de la cérémonie, le juge Murray Sinclair, président de la commission, a remercié le premier ministre Stephen Harper pour avoir facilité la tenue de cette enquête difficile qui a duré six ans. Le magistrat a salué personnellement M. Harper ainsi que quelques autres intervenants pour avoir appuyé le travail ardu des commissaires.

Pendant ce temps, à l'extérieur, des enfants transportaient des coeurs en papier sur des bâtons qui seront plantés sur le terrain de Rideau Hall pour rappeler la mémoire des victimes.

Des points de vue différents pour la suite des choses

Au-delà des cérémonies, plusieurs s'interrogent quant à la suite des choses, sur laquelle un important fossé semble subsister. « C'est aussi le moment de se demander ce que nous ferons à partir de maintenant », a d'ailleurs mentionné David Johnston, gouverneur général du Canada, au cours de la cérémonie tenue dans sa résidence.

D'un côté, l'archevêque d'Ottawa ouvre la porte à des excuses officielles du pape. « Je crois que notre Saint-Père serait ouvert à cela », a dit Terrence Prendergast.

Le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, se dit quant à lui déçu de la réaction du gouvernement, et s'attend à des engagements clairs, rapidement.

Mais le message du gouvernement Harper semble rester le même. Le gouvernement plaide qu'il a déjà fait beaucoup pour améliorer les conditions de vie des Autochtones, avec un fonds pour le logement, l'eau potable ou encore la loi sur l'équité dans les réserves.

Le premier ministre ne prononce toutefois toujours pas les mots « génocide culturel », mots qu'a employés le président de la commission pour décrire le traitement imposé aux Autochtones avec la mise en place des pensionnats. M. Harper parle plutôt d'une « politique d'assimilation forcée ».

Anne-Marie Dussault s'entretient avec Michèle Audette et Roméo Saganash.

La députée néo-démocrate Niki Ashton y voit une preuve d'un racisme systémique chez les conservateurs. Et pour le chef du NPD, Thomas Mulcair, combler les inégalités envers les Autochtones est un défi de taille, mais il ne faut pas baisser les bras.

Il estime que la situation ne peut plus être dictée aux Premières Nations et que le gouvernement doit travailler en partenariat avec eux. « Si on travaille d'égal à égal, de nation à nation, on va le respecter, on va le reconnaître, et on va avoir une réelle réconciliation, c'est ça qui manque toujours », croit-il.

De son côté, l'Assemblée des Premières Nations veut faire du sort des Autochtones au pays un enjeu électoral. Elle souhaite sensibiliser les Canadiens, mais surtout mobiliser ses propres membres. L'APN croit qu'ils sont assez nombreux pour influencer l'issue du vote dans 51 circonscriptions au pays.

Le rapport de la Commission de vérité et réconciliation juge que l'établissement des pensionnats autochtones au Canada a donné lieu à un « génocide culturel ». La commission estime que plus de 6000 enfants y auraient laissé leur vie. Les auteurs ont aussi rédigé 94 recommandations, allant de la réaffirmation de la relation entre la Couronne et les Premières Nations à la mise en place de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

Avec les informations d'Emmanuelle Latraverse