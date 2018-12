Une nouvelle guerre de sécession à Carignan

Un an après le vote d'annexion d'un quartier de Carignan par sa voisine Saint-Bruno, des citoyens d'un autre secteur menacent, cette fois, de demander leur rattachement à Chambly. Démuni, le maire de Carignan s'estime « attaqué de toutes parts ».

« On subit des pressions, des attaques, c'est vraiment des attaques », déplore le maire René Fournier, qui ne mâche pas ses mots face à l'émergence d'un nouveau foyer d'insurrection.

La vérité, c'est que beaucoup de villes alentour aimeraient avoir une bouchée de Carignan. Le maire de Carignan René Fournier

« On est une petite force latente », reconnaît pour sa part Robert Duval, un de ces mécontents qui vit dans un îlot urbain de Carignan, collé au territoire de Chambly. Il qualifie la géographie de sa ville d'« illogique », les secteurs résidentiels étant éloignés les uns des autres, à travers un immense territoire agricole, sans centre-ville.

Avec d'autres citoyens du secteur, Robert Duval talonne le maire Fournier depuis plusieurs semaines pour obtenir des services auxquels il estime avoir droit. Carignan offre très peu de services à ses 8 000 résidents et doit recourir à l'offre disponible dans les villes voisines. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand Chambly a fait passer la facture des Carignanais pour l'accès à la glace de l'arena de 28 000 dollars par année à 150 000 $.

« On ne peut pas payer 400 $ de plus [par enfant] pour jouer au hockey », explique Robert Duval, qui se compare à un payeur de taxes qui habiterait Chambly. Le comité de parents des [189] joueurs de Carignan a alors écrit une lettre au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Pierre Moreau.

Une Ville qui n'a ni piscine, ni terrain de tennis, ni bibliothèque, ni CLSC, ni école secondaire, ni église et ni aréna, peut-on toujours appeler cela une Ville ? Extrait d'une lettre adressée au ministre des Affaires municipales, Pierre Moreau, par le comité des parents des joueurs de hockey de Carignan

Dans leur lettre, les résidents de Carignan réclament l'intervention du ministre, « que ce soit par la fusion des villes limitrophes ou par l'apport d'une aide politique ».

Pour calmer la grogne, le maire de Carignan a proposé de payer la moitié de la facture pour louer la patinoire, mais ça n'a pas suffi. René Fournier a le sentiment de revivre le choc d'il y a un an, quand les résidents du quartier le plus au nord [Carignan sur le golf] ont fait savoir qu'ils voulaient être annexés à Saint-Bruno.

Le maire de Chambly réagit

« Il n'a rien qu'à créer des services pour sa population », réplique le maire Denis Lavoie, invité à réagir aux accusations de son voisin. « Qu'il commence à travailler et à écouter ses citoyens », lance le maire de Chambly, qui n'écarte rien.

L'annexion de Carignan ou d'une partie de Carignan n'est pas sur notre radar politique présentement. S'il y a des citoyens qui eux-mêmes le demandent, on verra le sérieux, on regardera. Denis Lavoie, maire de Chambly

Au Québec, une Ville peut bel et bien annexer une partie de sa voisine. La pratique est autorisée et encadrée. Saint-Bruno-de-Montarville l'a décrété le 12 mai 2014 selon les dispositions prévues par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. Une des conditions est de ne pas chercher à profiter de revenus de taxations supplémentaires. Le ministre doit par ailleurs donner son aval.

Un casse-tête pour le ministre Moreau

Le dossier d'annexion vers Saint-Bruno est sur le bureau de Pierre Moreau à Québec depuis presque un an et aucune décision n'a encore été prise. « La demande est en analyse au ministère », indique par courriel l'attachée de presse du ministre Catherine Poulin.

« C'est très difficile d'avoir de l'information, c'est un petit peu pénible », déplore le maire de Saint-Bruno, Martin Murray. Le cabinet du ministre précise que le dossier ne sera pas traité tant que la Commission municipale du Québec n'aura pas elle-même statué sur le litige qui oppose Carignan et Saint-Bruno concernant la fourniture d'eau et d'infrastructures que la première paie à la seconde.

Selon nos informations, les citoyens de Carignan-sur-le-golf relanceront la pression sur le ministre la semaine prochaine, lors d'une conférence de presse.