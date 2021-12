Rob Ford obtient son congé d’hôpital deux semaines après son opération

Le politicien controversé, qui est actuellement conseiller municipal, s'est arrêté à son bureau et s'est adressé aux médias de retour de l'hôpital, mardi, disant vouloir aborder sa convalescence « un jour à la fois. »

Rob Ford a dit n'avoir jamais ressenti une souffrance plus intense que celle vécue après son opération, mais a affirmé que son équipe de médecins avait fait un travail fantastique.

Le maire sortant avait été diagnostiqué d'une forme rare et aigüe de cancer alors qu'il faisait campagne pour sa réélection en septembre dernier. Il avait abandonné la course, et son frère Doug Ford avait tenté en vain de prendre son relais pour la plus haute fonction à la Ville de Toronto.

La chirurgie menée il y a deux semaines avait été précédée de plusieurs séries de chimiothérapie et de radiothérapie, qui avaient réduit suffisamment la taille de sa tumeur, a indiqué Rob Ford.

« Je me sens assez bien pour venir au travail pour quelques minutes, et je vais simplement me remettre en selle graduellement », a-t-il dit aux journalistes à l'extérieur de son bureau à l'hôtel de ville.