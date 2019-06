Tourisme Outaouais cible les visiteurs branchés

La campagne promotionnelle, lancée mardi matin par l'organisme de promotion touristique, vise une clientèle branchée et active. Selon Tourisme Outaouais, l'Internet et les médias sociaux permettent de mieux répondre aux besoins des clients.

« Je pense qu'on est inondé de messages publicitaires de toutes sortes, autant dans le milieu touristique qu'ailleurs », souligne son directeur du marketing, des communications et des ventes, André Groulx. « Nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment d'aller parler aux gens qui sont à la recherche d'une activité, par exemple de plein air, dans des milieux où ils vont consommer de l'information sur le plein air. »

C'est vraiment de parler le plus possible à des gens, qui sont intéressés aux produits que nous on peut leur offrir.

André Groulx, directeur du marketing, des communications et des ventes, Tourisme Outaouais