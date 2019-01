« Un vent de fraîcheur souffle » - Rachel Notley

Le nouveau conseil des ministres de l'Alberta se compose ainsi :

Le gouvernement albertain siégera à l'Assemblée pendant une courte période ce printemps pour faire approuver un projet de loi de crédits provisoires. Le gouvernement Notley présentera un nouveau budget à la rentrée cet automne.

Expérience « riche » et « diversifiée »

Fraîchement assermentée, Mme Notley a fait valoir l'expérience « riche » et « diversifiée » de son caucus, dont seulement cinq membres, sur plus d'une cinquantaine, ont de l'expérience comme député.

Il y a des travailleurs sociaux et des infirmières, des enseignants et des médecins, des militants communautaires et des étudiants, des jeunes et des moins jeunes, des gais et des hétéros, et plus de femmes que jamais.

Rachel Notley