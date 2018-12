Le facteur humain, principale cause des feux de forêt printaniers

Stéphane Bordeleau Un texte de

Les petits feux de feuilles et de branches mortes qu'on allume au printemps après avoir nettoyé le terrain ont été la cause d'une grande partie des 152 feux recensés jusqu'à maintenant dans les forêts et les boisés du sud du Québec, depuis le début du printemps.

Un printemps d'ailleurs très occupé pour les pompiers forestiers et municipaux alors que près de deux fois plus de feux sont rapportés cette année.

« Au moment où on se parle, les feux ont brûlé plus de 163 hectares de forêt. Si on compare la moyenne des dix dernières années à la même date, on parle de 83 hectares, donc c'est presque le double cette année », explique Éloïse Richard, porte-parole de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

La version originale de ce document a été modifiée. Pour des raisons techniques, la version interactive de la carte n'est plus disponible.

Outre les feux de nettoyage du printemps, les activités récréatives en forêt, notamment les feux allumés au chalet et les feux de camp, figurent en tête des causes d'incendies en forêt. À eux seuls, les résidants des zones boisées et les activités récréatives en forêt sont responsables de 78 % des feux répertoriés ce printemps, selon les données de la SOPFEU.

Mais il n'y a pas que les feux de feuilles, les « articles de fumeur », comme les mégots ou les allumettes, demeurent encore une cause non négligeable d'incendie d'origine humaine, souligne la porte-parole de la SOPFEU, Éloïse Richard.

Les facteurs naturels, notamment la foudre, sont à tout fin pratique absents des statistiques de la SOPFEU à cette période de l'année. Même chose pour les feux d'origine industrielle (industrie forestière, minière, etc.) qui sont à l'origine d'un très petit nombre de feux à cette période de l'année.

Mais pourquoi autant de feux ce printemps?

« Les gens doivent se méfier du printemps », rappelle Mme Richard. « On n'a pas eu un printemps très pluvieux au cours de la dernière semaine. Il a venté beaucoup, il a fait chaud et les couverts forestiers et les champs sont devenus secs et donc propices au feu. », poursuit-elle.

Bref, un temps chaud et sec qui survient tout juste avant la feuillaison des arbres, au moment où les gens font le plus de feux de nettoyage, a nettement contribué à la multiplication des feux de broussailles cette année.

« Ce n'est par contre pas de gros feux de forêt. Les feux vont être nombreux, ça va se propager souvent dans les champs avant de se rapprocher de la forêt. Mais on ne parle pas de grandes superficies. Ce qui va brûler c'est les feuilles mortes, les brindilles, le foin, mais ça ne brûlera pas les arbres en profondeur, ils vont pouvoir continuer de se régénérer », explique la porte-parole de la SOPFEU.

Rien de comparable aux feux de l'été

« Comparativement aux feux qu'on rencontre en juin, par exemple, il y a une bonne différence de superficie. Ce printemps les feux qu'on a eu à combattre sont de l'ordre de 10 hectares environ. L'été on peut avoir des feux de 300, 1000 , 10 000 voire 50 000 hectares. », relativise Éloïse Richard.

Il est toutefois assez exceptionnel que le gouvernement québécois ait dû émettre une interdiction de feux à ciel ouvert aussi tôt en saison cette année. Sans compter qu'une grande partie de ces feux auraient pu être évités. Le nombre de nouveaux feux a d'ailleurs considérablement chuté au Québec depuis l'interdiction ministérielle décrétée mercredi, constate la SOPFEU.

« Ces incendies coûtent cher et mobilisent autant les employés de la SOPFEU que les services d'incendie municipaux puisque ça se passe tout près des municipalités, souvent dans zones habitées. C'est beaucoup de travail », explique Mme Richard qui n'avait pas encore de données sur les coûts engendrés par les feux de forêt ce printemps.

Il faut savoir qu'au Québec les services d'incendie municipaux ont un partenariat avec la SOPFEU, qui leur rembourse les frais encourus par la lutte contre les feux de forêt.