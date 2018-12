Des lits du CHUM et du CUSM livrés dans le tiers-monde

Le CHUM et le CUSM, deux nouveaux mégahôpitaux, font des heureux jusqu'en Haïti et au Congo. En effet, de nombreuses pièces de mobilier et d'équipement de santé vont être renouvelées à l'occasion des déménagements. Plutôt que d'être jetés, ces surplus aboutissent dans un grand hangar de Québec, avant de prendre le chemin de pays qui en ont bien besoin.