L'Observatoire du Cégep de Trois-Rivières fermé pour l'été, faute de moyens

L'enseignant responsable de l'Observatoire, Eric Allen, dit avoir accueilli cette nouvelle « avec beaucoup de tristesse ». « Ça fait des années qu'on travaille pour développer, pour qu'il y ait le plus de gens possible qui puissent utiliser [l'Observatoire], autant au niveau du public qu'à l'intérieur du Cégep, puis on vient de couper ça tout d'un coup », raconte-t-il.

Bon an, mal an, des centaines de personnes se rendaient à l'Observatoire du Cégep pour contempler le ciel. Plus de 400 personnes l'ont visité en 2014.

D'autres répercussions

Or, le manque de financement aura aussi des impacts collatéraux sur d'autres activités de l'Observatoire. Eric Allen affirme qu'il n'aura plus de libération partielle de sa tâche d'enseignant pour s'occuper de l'Observatoire, ce qui sonnera le glas des visites scolaires.

Les activités de recherche et de développement seront aussi abandonnées, selon Eric Allen, tout comme le service Internet qui était mis en place pour permettre aux étudiants du Cégep d'observer le ciel à distance.

Eric Allen dit comprendre que l'administration du Cégep ait été forcée de faire ces choix en raison du contexte budgétaire, mais il ne s'en désole pas moins. « On voyait ça un peu comme une dépense qui faisait partie de la mission de l'Observatoire [...] On voyait ça comme une dépense noble », dit-il.

Combien d'élèves ont pu profiter de ces merveilleuses installations au fil des ans? J'ai plein de visages fiers et souriants qui me viennent à l'esprit comme réponse. Eric Allen

Pas les premiers moments durs

Par le passé, l'Observatoire du Cégep de Trois-Rivières a connu d'autres moments difficiles. Eric Allen rappelle qu'en 2003, des problèmes de financement étaient survenus et avaient aussi forcé la fermeture de l'Observatoire au public pendant quelques étés.

La direction du Cégep a réagi par voie de communiqué lundi matin. Le directeur des études de l'établissement, Denis Rousseau, explique que dans le contexte budgétaire actuel, des choix difficiles ont dû être faits.

« Nous devons prioriser notre mission et maintenir des programmes d'études de qualité plutôt que de maintenir des infrastructures scientifiques régionales qui ne reçoivent pas de financement particulier du ministère », soutient-il.

La direction du Cégep prendra les prochains mois pour réfléchir à différents scénarios concernant l'avenir de l'Observatoire.