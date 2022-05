Une entreprise de câlins à Saskatoon

Kay, une jeune femme de Saskatoon a mis sur pied une entreprise de câlins. Elle établit toutefois clairement la limite : elle offre des câlins et non des contacts de nature sexuelle.

L'entrepreneure a eu l'idée d'offrir ce service lorsqu'elle voyageait et travaillait en Nouvelle-Zélande. Cela a commencé comme un passe-temps et elle a ensuite réalisé qu'il existait un réel marché.

« Il y a des personnes qui travaillent, qui voyagent et qui sont seules, des gens qui se trouvent dans des périodes de solitude dans leur vie. Je crois que quand les gens voyagent ils sont dans une période de recherche et j'ai simplement commencé à offrir ces câlins. » — Une citation de Kay, donneuse de câlins professionnelle

De retour à Saskatoon, elle a découvert que ce type de service était offert dans d'autres villes et a ainsi commencé à faire de la publicité en ligne pour son entreprise. Elle insiste pour dire que son entreprise Saskatoon Cuddle Therapy Service a comme premier objectif d'aider les gens et ensuite de faire un profit. Son tarif est de 70 $ pour une heure de câlins.

« C'est une forme de guérison. Les marques d'affection physiques entraînent la création d'ocytocines dans le cerveau, une hormone qui a été surnommée l'hormone du bonheur. Les gens qui ont plus de câlins dans leur vie ont une plus grande estime d'eux-mêmes et moins d'anxiété et de dépression. » — Une citation de Kay, donneuse de câlins professionnelle

Depuis qu'elle a créé son entreprise il y a un mois et demi, plusieurs clients l'ont contacté. Certains d'entre eux ont subi des traumatismes ou ont des maladies mentales qui les empêchent d'avoir une relation saine avec une personne.

Des limites très claires

L'entrepreneure est consciente que ce type de service comporte un certain danger et que certaines personnes pourraient vouloir que les câlins se transforment en des contacts de nature sexuelle. Elle s'assure toutefois d'informer clairement ses clients qu'il y a une limite et leur fait signer une décharge. Elle informe toujours une autre personne du lieu où elle se trouve et contacte celle-ci lorsque la séance de câlins est terminée.

La jeune femme affirme que ses clients sont d'accord avec les mesures qu'elle prend pour sa sécurité.