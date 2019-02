Maisons abandonnées par centaines à Winnipeg

Il y avait 358 propriétés vacantes à Winnipeg au 31 décembre 2014. Bon an, mal an, la ville tente de se débarrasser de ces bâtisses en raison des nuisances qu'elles peuvent provoquer, dont le danger d'incendie ou la présence de squatteurs ou de vermine.

En 2014 uniquement, 54 propriétés vacantes ont été démolies. Depuis 5 ans, le nombre de propriétés vacantes a diminué d'un tiers.

Cette carte interactiveillustre dans quel quartier on retrouve le plus grand nombre de propriétés vacantes selon la ville de Winnipeg. (Note:Seul les quartiers avec plus de 3 propriétés vacantes sont représentés) Photo : Carto DB