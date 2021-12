Rob Ford au Temple de la renommée du hockey

Prenez note que cet article publié en 2015 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Une porte-parole du musée indique que Ford a été élu le 25 mars.

Les conseillers municipaux Mark Grimes et Stephen Holyday ont aussi été élus durant la rencontre.

Rob Ford ne fera toutefois pas partie du comité qui sélectionne les athlètes intronisés au Temple de la renommée.

Mordu de sports

L'actuel conseiller municipal est connu comme un grand amateur de sport, particulièrement de hockey et de football.

Rob Ford assiste souvent aux parties des Maple Leafs au Centre Air Canada et porte à l'occasion les maillots d'équipes sportives au travail.

Lorsque Rob Ford était conseiller municipal en 2006, il lui avait été demandé de quitter le Centre Air Canada pendant un match parce qu'il était trop agité et proférait des obscénités. Il s'était plus tard excusé et avait dit qu'il avait trop bu avant de se rendre au match.

En entrevue samedi, Rob Ford a dit qu'il jouait au hockey quand il était plus jeune et qu'il est prêt à tout pour promouvoir le sport au pays.

« Je sais de quoi je parle. J'ai des billets d'abonnement pour toutes les parties des Leafs. Je suis obsédé par le hockey et le football, mais le hockey demeure mon sport préféré et je veux le promouvoir [traduction libre] » — Une citation de Rob Ford, conseiller municipal

Le politicien indique qu'il a déjà eu sa première rencontre avec le comité et qu'il sera assermenté sous peu.

Il dit avoir l'intention de participer au plus grand nombre de rencontres possibles, mais devra s'absenter en mai pour subir une chirurgie en lien avec son cancer.