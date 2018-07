Pour tenter de redresser la barre, le pilote Michel Therrien ramènera dans la formation Andrei Markov et Torrey Mitchel au détriment de Sergei Gonchar et Manny Malhotra. Carey Price sera devant le filet.

Les récentes difficultés du Canadien lui ont non seulement fait perdre la tête du classement dans l'Est, mais l'équipe doit partager le premier rang de la Division atlantique.

Montréal a perdu cinq de ses six derniers matchs (1-2-3), dont les trois derniers.

La troupe de Therrien accuse trois points de retard sur les Rangers de New York en tête de l'Association de l'Est. Les « Blue Shirts » ont aussi une rencontre de plus à disputer.

La bonne nouvelle est que le CH n'a pas perdu quatre matchs de suite en plus de 15 mois. L'équipe doit se ressaisir si elle espère décrocher un deuxième titre de division en trois ans.

Montréal est à égalité avec le Lightning au sommet de la Division atlantique avec un match de plus à jouer. Tampa Bay aurait toutefois l'avantage advenant une égalité au terme des 82 matchs de la saison.

Matchs cruciaux

Le défenseur P.K. Subban est convaincu que le Canadien peut mieux jouer.

« Nous avons joué du bon hockey cette saison. Nous devons faire attention aux petits détails. Le jeu de puissance est certainement un aspect que l'on doit améliorer. À ce moment de la saison, nous devons trouver comment mettre la rondelle dans le but. »

Le problème de l'avantage numérique ne pouvait être plus criant que vendredi au New Jersey. Montréal n'a marqué qu'une fois en six occasions, l'une d'elles ayant duré cinq minutes.

Max Pacioretty parle de gaspillage en référence aux deux dernières défaites subies en tir de barrage.

« Voilà deux points que nous ne pouvons récupérer. Nous avons perdu plusieurs occasions de gagner le match de vendredi. Nous devons travailler là-dessus », a déclaré le 67.

Montréal doit donc profiter de cet autre duel face aux Panthers, contre lesquels il a remporté cinq de ses six derniers matchs (5-0-1).

Les Panthers ont raté les séries dans 13 des 14 dernières saisons. L'équipe de Gérard Gallant n'a pas aidé la cause du Tricolore en se faisant éliminer samedi soir dans une défaite aux mains du Lightning.

Rappelons que la rencontre Canadien-Panthers commencera à 17 h (HAE).