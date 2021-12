Un lynx devant le bureau de Postes Canada à Terrace Bay

« J'ai ouvert la porte et il était là devant moi! » — Une citation de Beth-Anne Colebourne

Elle raconte être restée figée sur place pour quelques minutes avant de commencer à filmer l'animal. Il était alors 18 heures.

« C'était la première fois de ma vie que je voyais un lynx, je n'en croyais pas ma chance », dit-elle. « Je viens de Toronto et j'ai déménagé ici il y a sept ans, alors je n'avais jamais eu une telle expérience, mais j'ai parlé à d'autres résidents qui ont vécu ici toute leur vie et ils n'ont jamais croisé de lynx non plus », poursuit Mme Colebourne.

Son salon de beauté se trouve à la plaza Simcoe, qui regroupe de nombreux commerces à Terrace Bay. L'édifice est bordé de la route transcanadienne au sud et par la forêt au nord. « Je crois que l'animal est simplement venu explorer un peu. Il était très calme, il s'est promené un peu autour, puis il a repris le chemin de la forêt », raconte-t-elle.