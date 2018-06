Le 16 mars 2000, une éducatrice, Jeanne Auger, et dix enfants âgés entre 2 et 5 ans montent à bord d'une fourgonnette pour se rendre à un autobus qui les transportera jusqu'à une cabane à sucre. Certains enfants sont attachés, d'autres non. Le trajet ne doit durer que quelques minutes.

Peu de temps après, le véhicule glisse sur de la glace noire et entre en collision avec une voiture circulant en sens inverse sur la route du Port. Sept enfants - dont celui de Jeanne Auger - meurent sur le coup. Un huitième enfant décède une semaine plus tard des suites de l'accident.

La tragédie crée une onde de choc dans la communauté. L'éducatrice Jeanne Auger, qui survit à l'accident, est dévastée. La population lui offre son soutien. En guise de solidarité, les gens se lèvent et l'applaudissent à son arrivée dans l'église le jour des funérailles.

Aucune accusation criminelle ne sera portée contre Jeanne Auger.

Le Code de la sécurité routière modifié

Quelques mois après la tragédie, le coroner, Dr. Raynald Gauthier, publie son rapport dans lequel il recommande au gouvernement du Québec de clarifier la loi concernant le nombre de personnes qui peuvent prendre place dans un véhicule.

En 2002, des modifications importantes sont apportées à l'article 397 du Code de la sécurité routière. Désormais, tout enfant de moins de 63 cm en position assise (mesuré du siège au sommet du crâne), qui prend place dans un véhicule en mouvement, doit être installé dans un siège d'auto pour enfants.

En 1990, la loi exigeait « que les enfants de moins de cinq ans soient installés dans un siège d'auto s'ils ne peuvent porter correctement la ceinture de sécurité », indique la Société de l'assurance automobile du Québec.