Une rencontre déterminante pour les parents de l'École du Bois Joli

Ce plan prévoit, dès le mois de septembre, le transfert des élèves de 6e année vers la Polyvalente Le Carrefour.

Dans le cadre de cette rencontre, la direction expliquera aux parents les mesures élaborées pour créer un milieu sécuritaire pour les élèves de 6e année et s'assurer que le transfert ne nuise pas à leur développement.

Il sera question, par exemple, de l'organisation du transport et des classes satellites qui seront réservées aux élèves de 6e année.

Avec cette rencontre, les responsables de l'École du Bois Joli espèrent atténuer les craintes et les inquiétudes de nombreux parents qui se sont opposés dans les derniers jours au transfert de leurs enfants vers une école secondaire, alors qu'ils sont toujours au primaire.

À lire aussi : École du Bois Joli : une élève menacée de retrait à cause d'une lettre

Un transfert qui a bien tourné : le témoignage d'une famille de Val-des-Monts

André Thibodeau et Nancy Bouthillette sont les parents de deux jeunes filles. L'aînée, qui se prénomme Lorianne, est présentement en 6e année à la Polyvalente du Carrefour. Ils ont appris l'année dernière que leur fille serait transférée dans une école secondaire.

Lorianne, l'aînée de la famille Thibodeau-Bouthillette, est présentement en 6e année à l'école secondaire de la Polyvalente du Carrefour et dit aimer ça. Photo : Radio-Canada

Au départ, M. Thibodeau et Mme Bouthillette se sont dits très inquiets quant aux conséquences du transfert sur leur fille, mais leurs appréhensions se sont rapidement dissipées.

« De faire vieillir notre enfant un an plus vite, c'était quelque chose d'inquiétant et de choquant jusqu'à ce qu'on vive l'expérience », explique le père.

Selon eux, le fait que les élèves de 6e année soient complètement séparés des élèves du secondaire a beaucoup aidé leur fille à s'ajuster à sa nouvelle réalité.

C'est une école dans une autre école, tout est séparé. André Thibodeau, père de Lorianne qui est en 6e année à l'École polyvalente Le Carrefour

« Pour nous c'était très important qu'elle vive une 6e année, même si elle était dans une école secondaire, puis on a pas du tout senti qu'elle était dans une école secondaire », a souligné Nancy Bouthillette.

Lorianne Thibodeau abonde dans le même sens que ses parents. Alors qu'elle avait peur au départ d'être en contact avec les jeunes du secondaire, elle dit maintenant beaucoup aimer sa nouvelle école.

Ça va super bien, j'adore ça [...], il n'y a pas de peur à avoir, c'est comme les autres écoles Lorianne Thibodeau

La mère de Lorianne a également souligné que ce transfert a permis à sa fille d'avoir accès à de meilleures infrastructures telles que la piscine, le gymnase et la bibliothèque de l'École polyvalente Le Carrefour.