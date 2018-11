Ils réclament la diffusion du rapport de vérification présenté mardi au conseil d'administration et que l'UQAC refuse de rendre public.

« On se demande si l'UQAC ne cherche pas à étouffer l'affaire, dit le vice-président aux affaires externes du Mouvement des associations générales étudiantes (MAGE-UQAC), Médérick Potvin. Il n'y a pas de coupable trouvé, en tant que tel. C'est quand même un rapport qui a pris du temps à faire. »

La vérification a été effectuée à la suite d'allégations de prête-noms et de double facturation pour des repas et des boissons alcoolisées.

Selon l'université, le comité et la firme PricewaterhouseCoopers ne blâment personne, mais recommandent tout de même de revoir le contrôle des frais de représentation.

« Soudainement, les politiques doivent être révisées et puis que le recteur veut superviser tous les frais de représentation, souligne le président du Syndicat des professeurs de l'UQAC, Gilles Imbeau. C'est étonnant d'apprendre qu'un rapport dise que tout va bien et qu'au même moment, on change toutes nos procédures. »

Chez les étudiants, on s'explique mal qu'un établissement qui enseigne la gestion et la bonne gouvernance fasse preuve de si peu de transparence.

« S'ils n'ont rien à se reprocher, ils seraient capables de dire ce qu'il en est vraiment », dit l'un d'eux.

Les syndicats n'acceptent pas non plus que Jean Wauthier, le porte-parole de l'université, parle d'erreurs de son adjointe administrative pour expliquer pourquoi certains remboursements ont été gonflés.