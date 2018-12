Une mosquée illégale à Montréal contestera son avis d'expulsion

Éric Plouffe Un texte d'

L'Association des sciences islamiques au Canada, qui gère la mosquée Al-Andalous, affirme avoir fait une demande de permis de lieu de culte à la fin 2012.

Selon des documents de l'association, le choix de l'arrondissement de Saint-Laurent est « né d'un besoin de la communauté, vu que la présence des musulmans dans l'arrondissement croît d'année en année ».

La demande a été rejetée en mai 2013 et un avis d'expulsion lui a été signifié. « Quand nos services ont visité le lieu, on a découvert que la grande partie des activités était plus liée à un lieu de culte », explique le maire de l'arrondissement de Saint-Laurent, Alan DeSousa.

On les a avertis qu'ils n'étaient pas au bon endroit et qu'ils devaient en trouver un autre pour exercer leurs activités. Le maire de l'arrondissement de Saint-Laurent, Alan DeSousa

Depuis le rejet de leur demande au printemps 2013, il y a eu plusieurs échanges de lettres entre les administrateurs de la mosquée et les autorités de l'arrondissement pour trouver un nouveau local.

Ces échanges se sont conclus il y a quelques semaines avec l'émission d'un dernier avis demandant à l'association qui gère la mosquée de « quitter les lieux dans le délai prévu », soit avant le 3 avril prochain.

« On a été très permissifs et gentils avec eux en donnant le temps, depuis 2013, de trouver un autre endroit soit sur notre territoire, soit le territoire voisin, indique Alan DeSousa. On a vu que ça n'allait nulle part.

Les administrateurs de la mosquée affirment pour leur part qu'on leur a proposé des locaux trop petits ou dont le règlement de zonage ne permettait pas l'implantation d'un lieu de culte. Ils vont contester l'avis d'expulsion auprès des élus municipaux.

Nous, on reste optimistes. On a fait une pétition qui a, en quatre jours,1000 signatures. Slim Kefi, un des administrateurs de la mosquée

Fermer la mosquée est une mauvaise idée, dit Haroun Bouazzi

L'Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec, qui les soutient dans leurs démarches, juge que la fermeture de la mosquée est une mauvaise idée.

Elle craint que cela ne mène à une situation semblable à celle vécue en France. « Il faut éviter ce qui s'est passé en France, où justement il n'y a pas eu de nouveaux lieux de culte », explique le coprésident de l'Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec, Haroun Bouazzi.

« Il n'y a pas eu d'espaces pour les musulmans et on s'est retrouvés avec des mosquées qui sont surchargées et des personnes qui commencent à faire leur prière dans la rue devant la mosquée le jour du vendredi parce qu'il n'y a pas d'espaces prévus. Les gens voient cet Islam qui est en train d'envahir la société », a-t-il plaidé.

Si la mosquée poursuit ses activités au-delà du 3 avril, l'Association des sciences islamiques au Canada risque de recevoir chaque jour une amende minimum de 700 $, à laquelle vont s'ajouter des frais de près de 300 $.

Quatre organismes, dont l'Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec ont fait parvenir une lettre au maire de Montréal, Denis Coderre. Ils souhaitent pouvoir le rencontrer pour discuter des problèmes liés à l'implantation des lieux de cultes dans la métropole.

Établissements religieux à Montréal

Le paysage religieux de Montréal Photo : Radio-Canada

La version originale de ce document a été modifiée. Pour des raisons techniques, la version interactive de la carte n'est plus disponible.

Les religions dans l'agglomération de Montréal

Pour consulter ce graphique sur les religions dans l'agglomération de Montréal sur votre appareil mobile, cliquez ici (Nouvelle fenêtre) .

Le portrait religieux de Montréal Photo : Radio-Canada

La version originale de ce document a été modifiée. Pour des raisons techniques, la version interactive de la carte n'est plus disponible.