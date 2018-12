Michael Brown et Ferguson, est-ce possible au Canada?

Alain Labelle Un texte d'

La réalité démographique et géographique des Noirs canadiens est fort différente de celle des Noirs américains, note Greg Robinson, historien spécialiste de l'histoire des Noirs à l'Université du Québec à Montréal (UQAM).

Les communautés noires du Canada, qui constituent le troisième groupe de minorités visibles au pays après les Sud-Asiatiques et les Chinois, comptent environ 945 700 personnes (soit 2,88 % de la population). En comparaison, celles des États-Unis avoisinent les 40 millions de personnes (soit 13 % de la population).

De plus, les différentes communautés noires canadiennes se concentrent principalement dans les centres urbains et dans l'est du pays (Toronto 42 % de ces communautés, Montréal 23 %, et Ottawa 6,4 %), alors qu'elles se trouvent un peu partout sur le territoire américain.

Population noire au Canada par ville et par province. Plus un point est gros ou plus la couleur est foncé, plus il y a de Noirs à cet endroit. Photo : Radio-Canada

Ainsi, lorsqu'on la compare à celle des États-Unis, la population d'origine africaine est assez petite et divisée géographiquement au Canada. Une réalité qui la place moins au centre des préoccupations du pays, explique M. Robinson.

Ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'elle ne peut se mobiliser.

Je ne suis pas clairvoyant, mais certaines des conditions objectives pour un tel affrontement [Ferguson] existent au Canada, comme la discrimination dans l'emploi qui augmente le chômage parmi les Noirs, les inégalités dans le comportement des policiers, etc. Greg Robinson, historien spécialiste de l'histoire des Noirs de l'UQAM

Il y a bien eu quelques événements au Canada, comme en 1969, lorsqu'une manifestation des étudiants de l'Université Sir George Williams à Montréal (aujourd'hui l'Université Concordia) a tourné à l'émeute après le rejet d'une plainte de racisme contre un chargé de cours. Résultat : 97 personnes arrêtées, blanches comme noires, et 2 millions de dollars de dégâts.

La manifestation, considérée comme la plus violente de l'histoire canadienne à l'époque, est toutefois un cas isolé au pays. Il n'y a pas eu de grandes manifestations en faveur de l'égalité, comme en ont été témoins les États-Unis.

Au Canada, la ségrégation raciale et économique existe bel et bien, mais elle est beaucoup moins marquée que l'« hypersegrégation » qu'on observe encore dans certaines grandes villes des États-Unis, conclut M. Robinson.

Origines ethniques multples

Lors du dernier recensement de Statistique Canada, 29,8 % des Noirs ont déclaré des origines ethniques multiples. Ils ont principalement déclaré des origines antillaises ou africaines, notamment :

jamaïcaine (22,8 %)

haïtienne (13,9 %)

somalienne (4,4 %)

trinidadienne (3,7 %)

Ces origines ont été déclarées soit seules, soit avec d'autres origines. D'autres ont déclaré des origines des îles britanniques (10,9 %), canadienne (10,8 %) et française (4,3 %).

