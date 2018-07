Mercedes-Benz aurait l'intention de fournir aux équipes de F1 son système de récupération d'énergie (SREC), dans un geste de bonne volonté pour ne pas voir son groupe propulseur disparaître en 2016.

Jeudi, le groupe stratégique de F1 se réunit pour discuter des mesures à prendre pour réduire les coûts et assurer une plus grande parité. En amont de cette rencontre, Bernie Ecclestone a rappelé les règles du jeu. Dans le groupe stratégique, qui compte 18 membres, une décision se prend à la majorité simple.

La FOM (Formula One Management) a 6 voix, les six équipes (Ferrari, Red Bull, McLaren, Mercedes-Benz, Williams et Lotus) ont une voix chacune, la FIA a elle aussi six voix.

Or, Mercedes-Benz a déjà refusé de donner son vote pour permettre le développement du moteur en cours de saison. C'était une demande de Red Bull (pour Renault) et de Ferrari.

Après ce refus, Bernie Ecclestone, qui n'aime pas ces moteurs V6 trop silencieux, a décidé de proposer au groupe stratégique de laisser la technologie actuelle du V6 hybride en 2016.

Bernie Ecclestone Photo : AFP/PETER PARKS

« Formula One Management a 6 voix. Si à ces 6 voix, on ajoute les voix de 4 équipes, ça fait 10 voix, le vote est majoritaire », fait remarquer Bernie Ecclestone.

Le magazine allemand Sport Bild rapporte que Mercedes-Benz, flairant le danger de voir son avantage disparaître en 2016, aurait choisi de proposer un compromis, soit d'offrir à la concurrence son SREC.

« De cette façon, la FIA ne touchera pas au règlement actuel (gel du développement des moteurs en cours de saison) sans que Mercedes-Benz se maintienne hors de portée de la concurrence », écrit-on dans Sport Bild.

Les décisions prises jeudi permettront sans doute un combat plus équilibré entre les équipes de pointe.