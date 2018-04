La croissance du continent africain, à tous égards, est telle depuis quelques années que, selon une étude publiée récemment par la Banque africaine de développement, plus du tiers des Africains appartiennent aujourd'hui à la classe moyenne. Technologie, savoir et entrepreneuriat sont de tous les discours sur le développement. D'ailleurs, une importante conférence internationale annuelle réunissait début novembre à Addis-Abeba, en Éthiopie, des centaines de décideurs et de chercheurs pour examiner l'efficacité des institutions dans le développement et l'innovation.

Frédéric Pfyffer, de la Radio Télévision Suisse, s'est rendu à Yaoundé, la capitale camerounaise, pour rencontrer de jeunes ingénieurs dont les inventions destinées au milieu de la santé sont fort prometteuses. Si leurs appareils sont internationalement salués, beaucoup de barrières se dressent encore pour les mettre en marché.

Le photoreporter indépendant Joan Bardeletti braque sa lentille sur la prospérité émergente de ce continent depuis quelques années déjà. Après avoir passé cinq ans à documenter les classes moyennes dans six pays, il s'intéresse actuellement à plusieurs entrepreneurs sélectionnés en collaboration avec des universitaires pour l'impact social et environnemental de leurs projets.

Pour consulter nos entrevues et reportages sur votre appareil mobile, cliquez ici