La francophonie perd-elle sa langue?

« C'est une situation assez critique. Très inquiétante », affirme Amadou Lamine Sall, un amoureux de la langue française et l'un des poètes les plus connus du Sénégal.

Un rapport de l'Organisation internationale de la Francophonie révèle que moins de 30 % des Sénégalais possèdent des notions de français, et moins de 10 % disent le parler couramment.

Il suffit de visiter les cours d'école et les campus pour constater que le français y est très peu employé au quotidien. « En ce moment, on voit que dans notre pays, la langue a tendance à disparaître parce qu'on privilégie le wolof plutôt que le français », explique Kadiatou Diallo, une étudiante en géographie à l'Université de Dakar.

Mamadou Dramé, chercheur en sociolinguistique, s'intéresse de près à la langue parlée par les jeunes. Il cherche à comprendre les raisons du déclin et surtout, à trouver des solutions.

Les jeunes ont changé. Les pratiques pédagogiques n'ont pas suivi et de ce fait, les jeunes ne s'intéressent plus à la classe de français. Et c'est pourquoi le français est en régression.

Mamadou Dramé, chercheur en sociolinguistique