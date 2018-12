De sans diplôme à universitaire : l'éducation à Montréal en cartes

L'éducation ne cesse de faire les manchettes, que ce soit avec l'annonce de la fusion des commissions scolaires québécoises ou les droits de scolarité au printemps 2014. Mais si l'on retourne aux chiffres, l'éducation des Montréalais progresse-t-elle? Et est-elle égale dans tous les arrondissements?

1. Où Montréal se situe-t-elle par rapport au reste du pays?

L'agglomération montréalaise est bien représentée dans les extrêmes lorsqu'on la compare au taux de diplomation canadien en 2011. Ainsi, 18,9 % des Montréalais ne possèdent aucun diplôme, soit 6,2 points de plus que la moyenne canadienne, à 12,7 %.

De l'autre côté du spectre, les titulaires d'un grade universitaire sont proportionnellement en plus grand nombre sur l'île comparativement à la moyenne canadienne : 29,4 % contre 25,9 %, soit 3,5 points de différence.

Pour cette série, nous utilisons l'Annuaire statistique publié par l'équipe de Montréal en statistiques, de la Ville de Montréal. Ce document reprend les données de l'enquête nationale auprès des ménages de 2011 et de 2006. La coloration des arrondissements et la taille des bulles de chaque carte reprennent les mêmes tranches de pourcentage, afin de faciliter la comparaison entre elles.





2. Les diplômés universitaires

Nombre de résidents avec un diplôme par arrondissement. Plus une couleur est foncée, plus il y a de diplômés universitaires. Photo : Radio-Canada

En nombre absolu, l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce abrite le plus grand nombre de diplômés universitaires (55 155 personnes), suivi du Plateau-Mont-Royal (44 085) et de Ville-Marie (33 820).

En proportion, plus de la moitié des résidents de Westmount (59,2 %), de Mont-Royal (53,6 %) et d'Outremont (52,8 %) possèdent un diplôme universitaire.

Plus d'universitaires dans les quartiers « populaires »

Pour voir le graphique sur votre appareil mobile, cliquez ici

Les augmentations les plus marquées de diplômés universitaires se trouvent dans le Sud-Ouest (32 %), Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (26 %) et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (24 %).

Un seul endroit à Montréal a vu le nombre de diplômés universitaires baisser entre 2006 et 2011 : Senneville. En chiffre absolu, il s'agit toutefois d'une petite baisse, car la ville compte 805 personnes.

3. Les diplômés du collégial

Nombre de personnes ayant un diplôme collégial par arrondissement. Plus un point est gros, plus il y a de diplômés collégiaux. Photo : Radio-Canada

Les diplômés dont le plus haut niveau de scolarité est le collégial habitent en majorité dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (19 935 personnes), Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (16 646) et Ahuntsic-Cartierville (16 595).

En proportion, les villes de Senneville, Kirkland (20,4 %) et Dollard-des-Ormeaux (19,2 %) possèdent les plus fortes représentations de diplômés collégiaux.

Entre 2006 et 2011, un peu plus de la moitié de l'agglomération a vu le nombre de diplômés du cégep augmenter, l'autre l'a vu baisser.

Pour voir le graphique sur votre appareil mobile, cliquez ici

4. Les diplômés du secondaire

Nombre de personnes ayant un diplôme du secondaire par arrondissement. Plus un point est gros, plus il y a de diplômés Photo : Radio-Canada

Un Montréalais sur cinq (20,7 %) possède comme diplôme le plus élevé celui du secondaire. Ces diplômés occupent une plus grande place dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (26 105 personnes), Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (24 455) et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (24 455).

En proportion, ils sont les mieux représentés à Dorval (26,5 %), LaSalle (26, 3%) et Montréal-Est (25,6 %).

Le nombre de diplômés du secondaire est en baisse depuis 2006 dans une majorité d'arrondissements et de villes. Ce qui ne veut pas dire que les Montréalais sont plus nombreux à ne pas avoir de diplôme (comme le démontre la section suivante).

Au contraire, les statistiques démontrent qu'ils sont plus nombreux à poursuivre des études postsecondaires.

Pour voir le graphique sur votre appareil mobile, cliquez ici

5. Les Montréalais sans diplôme

Nombre de personnes sans diplôme par arrondissement. Plus un point est gros, plus il y a de personnes sans diplôme. Photo : Radio-Canada

En 2006, 328 830 Montréalais ne possédaient aucun diplôme (21,5 %). En 2011, ce chiffre est en baisse : 294 605 (18,9 %).

Les statistiques de 2011 indiquent que les plus importants groupes de personnes sans diplôme ont une adresse dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (32 825), Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (26 010) et Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (23 635).

Leur poids démographique est le plus important dans Montréal-Nord (33,7 %), Montréal-Est (32,3 %) et Saint-Léonard (28,6 %).

Seules des villes ont vu leur nombre de résidents sans diplômes augmenter : Senneville (47 %), Montréal-Ouest (14 %), Mont-Royal (10 %), Westmount (5 %) et Baie-d'Urfé (3 %).

Pour voir le graphique sur votre appareil mobile, cliquez ici