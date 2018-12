À 80 $US le baril de pétrole, les gros producteurs inquiets

Depuis des mois, le prix du pétrole dégringole, et cela préoccupe plusieurs pays producteurs, déjà aux prises avec des difficultés économiques.

La baisse du prix du pétrole s'explique par plusieurs facteurs : l'essor de la production de pétrole de schiste américain et la diminution de la demande du pétrole brut causée par la faiblesse de l'économie mondiale. L'Arabie saoudite aurait modulé ses prix de vente pour préserver ses marchés en Asie et en Europe, et pour résister à la poussée du pétrole de schiste américain aux États-Unis.

Le prix du baril est même descendu sous le seuil des 80 $US le baril la semaine dernière, son plus bas niveau en quatre ans.

L'Agence internationale de l'énergie estime que le déclin des prix du pétrole devrait se poursuivre pour encore quelques mois. Ces prévisions n'ont rien de rassurant pour des pays exportateurs comme l'Iran, le Nigeria, la Russie et le Venezuela. Ces quatre pays misent énormément sur les revenus pétroliers pour boucler leur budget.

La stabilité sociale par le pétrole

Caracas, Moscou et Téhéran s'en servent aussi pour financer leurs programmes sociaux et pour maintenir une certaine stabilité sociale.

La chute du prix du pétrole tombe très mal pour ces pays. Plusieurs sont déjà aux prises avec des difficultés économiques. Elles sont aggravées, dans le cas de l'Iran et de la Russie, par des sanctions internationales.

Pour avoir un peu de répit, le Venezuela, entre autres, réclame une baisse de la production. L'Organisation des pays exportateurs du pétrole (OPEP), dont les 12 membres produisent le tiers du pétrole mondial, ne semble pas disposée à exaucer cette demande lors de sa réunion prévue le 27 novembre prochain.

La résistance vient notamment du chef de file de l'OPEP, l'Arabie saoudite, qui est capable de faire face à un déficit grâce à ses réserves d'au moins 700 milliards de dollars.

Les Saoudiens, qui ont réduit leurs propres prix pour préserver leurs marchés en Europe et en Asie, suscitent la grogne d'autres exportateurs. Ils sont même soupçonnés de manipuler le cours du pétrole brut pour affaiblir d'autres producteurs.