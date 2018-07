Les citoyens ont adhéré à une page Facebook qui les invite à envoyer à l'élue des livres de leur collection personnelle d'ici le 21 novembre. En début de soirée, environ 800 Gatinois ont apprécié la page et plus de 80 se sont engagés à envoyer une oeuvre qu'ils auront dédicacée.

Lors des discussions entourant le budget 2015 de la Ville plus tôt cette semaine, la conseillère Lacasse estimait qu'accorder 15 millions de dollars aux bibliothèques, plutôt que 25 millions, était « très raisonnable. »

« À chaque fois que je sonde mes citoyens, les bibliothèques ne sont pas une priorité. Alors, j'ai de la misère à comprendre pourquoi ont veut mettre absolument autant d'argent dans les bibliothèques », a-t-elle ajouté.

À mon avis, il faut prendre ses responsabilités et pour moi, ça veut dire couper dans le luxe. Josée Lacasse, conseillère du district d'Aylmer

Mme Lacasse s'étonnait également qu'à l'ère numérique, on veuille « tant de bibliothèques, lorsque nos jeunes ne vont même plus à la bibliothèque. Ils ont ça sur Internet. »

À écouter : Le midi trente Ottawa-Gatineau a reçu l'auteur de la page Facebook, Jean-Pierre Couture, professeur à l'École d'études politiques à la Faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa.

Une démarche citoyenne

L'auteur de la page Facebook, Jean-Pierre Couture, professeur à l'École d'études politiques à la Faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa, se réjouit de l'engagement des Gatinois.

Il juge que la sortie de la conseillère Lacasse est « extrêmement déplorable », et qu'elle constitue une « attaque contre les livres et contre un pilier de l'éducation qui est la bibliothèque publique. »

Il replace également la déclaration de l'élue dans un contexte plus large qu'il appelle « candidement la terreur de l'austérité [...] ou lequel des services publics on doit sacrifier. Dans ce cas-ci, ça revient à [...] freiner le développement des bibliothèques pour l'asphaltage. »

Les bibliothèques sont au goût du jour [à Gatineau]. Elles sont informatisées, on a accès au savoir sous forme de banques de données, etc. Jean-Pierre Couture, auteur de la page Facebook invitant les Gatinois à envoyer une livre à la conseillère Josée Lacasse

M. Couture offrira à Mme Lacasse La nausée, de Jean-Paul Sartre, qui a transformé sa vie. Il est allé déposé l'oeuvre vendredi après-midi à la Maison du citoyen.

À écouter : La conseillère Josée Lacasse a fait le point aux Voies du retour, avec Daniel Mathieu

Précisions de Josée Lacasse

La conseillère Lacasse croit que le contexte dans lequel elle a fait son commentaire, mercredi, a été mal expliqué.

Josée Lacasse, conseillère du district d'Aylmer Photo : Radio-Canada

« Je parlais de ma bibliothèque en particulier, ici, à Aylmer. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est capables de faire mieux avec ce qu'on a », souligne-t-elle.

Elle soutient que les bibliothèques sont essentielles, mais que la Ville doit faire des choix responsables.

Au final, 22 millions de dollars seront tout de même consacrés aux bibliothèques dans le prochain budget.

Mme Lacasse ajoute qu'elle a déjà beaucoup de livres et qu'elle aime lire. Ce ne sera donc pas un problème de recevoir les oeuvres qui seront envoyées par les Gatinois.

Achalandage dans les bibliothèques gatinoises

Selon le Plan de déploiement du réseau de la bibliothèque municipale, publié en 2013, 33 % des résidents sont inscrits à la bibliothèque, soit 89 579 citoyens.

Il s'agit d'une hausse de plus de 5 % par rapport à 2011.

Les 36 à 54 ans sont les principaux usagers (28 %), suivis des 18 à 35 ans (23 %) et des 7 à 17 ans (21 %).

Les 55 ans et plus (14,5 %) et les 0 à 6 ans (13,5 %) sont ceux qui visitent le moins les bibliothèques.

Pour consulter le Plan de déploiement du réseau de la bibliothèque municipale de Gatineau :

Rapport Consultation Publique2013.PDF by Radio-Canada