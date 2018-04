Au micro de la radio de Radio-Canada pendant plus de 32 ans, il a animé de nombreuses émissions dont Bonsoir l'ambiance, l'inoubliable Macadam Tribus de 1997 à 2009, et La Tête Ailleurs jusqu'en mars 2014. Il affirmait alors être « terrassé par un violent virus ».

Un animateur unique

Philippe Laguë, animateur d'À la semaine prochaine, rappelle la générosité de Jacques Bertrand. « Il m'a donné envie de faire ce métier là. Il ne laissait jamais tomber les jeunes. Il nous récupérait sans que ça paraisse. L'esprit d'équipe, je l'ai appris avec Jacques Bertrand », dit-il.

L'animateur Joël Le Bigot, qui le connaissait depuis vingt ans, se dit « complètement écroulé » par l'annonce de son décès. « C'était un animateur extrêmement original. Il était constamment en délinquance radiophonique. Ça le rendait unique », se souvient Joël Le Bigot.

L'animateur et chroniqueur Stéphane Garneau s'est dit « sous le choc » à l'annonce de son décès. Il l'a connu très jeune, alors qu'il faisait ses premiers pas à la radio de Radio-Canada en Saskatchewan. Les deux animateurs ont été très proches dans les années 1990, bien qu'ils ne se voyaient plus beaucoup récemment. « J'adorais son sens de l'humour. On a passé des soirées complètes à jouer à Trivial Pursuit. Il aimait se coucher tard, écouter de la musique... », se rappelle Stéphane Garneau.

Avant d'être animateur à la radio, Jacques Bertrand a été claviériste pour Geneviève Paris et Jacques Higelin, et membre du groupe Maneige.

Ses obsèques seront célébrées la semaine prochaine. La famille a exprimé le souhait de pouvoir vivre son deuil en privé.

Jacques Bertrand. Macadam Tribu. La fille de 16 ans que j'étais a découvert que Radio-Canada c'était pas plate. Merci. #RIPJacquesBertrand — Marie-Maude Denis (@mmdenisrc) 14 novembre 2014

Je tiens à rendre hommage à Jacques Bertrand, mon collègue de SRC-Régina en 1985 que j'ai retrouvé avec bonheur à MTL. Un grand de la radio. — Dominique Poirier (@poirierd) 14 novembre 2014

Durant 3 ans, Jacques Bertrand m'a appris à faire de la radio. Durant 20 ans, il m'a appris à écouter la radio. Merci et salut Jacques. — Benoit Chartier (@CherOncleBen) 14 novembre 2014

Il y a 6 mois, Jacques Bertrand était en ondes maintenant il n'est plus en vie. Je n'arrive pas a y croire. What happened? — Nathalie Petrowski (@NPetrowski) 13 novembre 2014

Sous le choc. Repose en paix, Jacques Bertrand. Pensées pour sa famille et ses anciens collègues. — Rebecca Makonnen (@rebeccamakonnen) 14 novembre 2014

Oh que c'est triste... On s'ennuyait de toi Jacques Bertrand. Maintenant tu nous manques cruellement. — michel jean (@micheljean5) 14 novembre 2014