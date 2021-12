L’ancien maire de Toronto Rob Ford est mort

Le père de deux enfants avait 46 ans.

Le populiste d'allégeance conservatrice avait dirigé la métropole canadienne de 2010 à 2014, abandonnant cette année-là sa campagne à la réélection, à cause d'un liposarcome malin, une rare forme de cancer. Il s'était plutôt fait élire comme conseiller municipal.

Toute la classe politique canadienne lui rend hommage.

« Rob a été un battant toute sa vie et un fonctionnaire dévoué. Nous n'oublierons pas son courage, son amour pour Toronto et sa famille. »

Rob Ford n'aura jamais pu tenter sa chance à nouveau à la mairie lors des élections de 2018, comme il le promettait.

Après s'être remis d'une première tumeur à l'abdomen, il a succombé à une deuxième tumeur, cette fois-ci près de la vessie.

Rob Ford embrasse sa femme, Renata. Il avait perdu ses cheveux à cause de la chimiothérapie.

Réactions

Rona Ambrose, la chef intérimaire du Parti conservateur du Canada, est « attristée » par la mort de celui qui a été un « défenseur infatigable des contribuables ».

« En dépit de ses défis personnels et des controverses, c'est mon souhait le plus sincère que les Canadiens se rappelleront de Rob Ford pour son amour incontournable de sa communauté et de son pays. »