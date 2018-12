Des bibliothèques entre arrondissements pour contrer les déserts culturels

Un texte d'Éric Larouche

Historiquement, les arrondissements de Montréal ont installé leurs bibliothèques au coeur de leur territoire pour desservir un plus grand nombre de citoyens. Ceux qui habitent aux limites de ce territoire se trouvent désavantagés, ce qui pousse la Ville à favoriser les projets conjoints par plus d'un arrondissement.

Le premier projet en cours d'élaboration vise le déménagement de la bibliothèque Belleville, située au sous-sol du chalet du parc Belleville, dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Comme la moitié de la clientèle provient déjà d'Ahuntsic-Cartierville, les deux arrondissements ont convenu de partager la facture et d'installer la nouvelle bibliothèque près de leurs frontières.

Les bibliothèques de Montréal et les arrondissements visés par le projet Photo : Radio-Canada

En mai, les deux arrondissements confirmaient leur intention de présenter une proposition commune à la Ville pour obtenir du financement pour déménager la bibliothèque Belleville dans un nouvel édifice, à l'ouest de Montréal-Nord et à l'est d'Ahuntsic. Pour l'instant, les deux administrations sont en train de s'entendre sur le partage de 20 % des coûts de construction, puis sur les coûts d'exploitation des nouvelles installations.

L'arrondissement de Montréal-Nord ne s'avance pas pour l'instant sur un échéancier. Quoi qu'il en soit, les usagers devront être patients. En moyenne, un projet de construction ou de déménagement d'une bibliothèque municipale à Montréal s'étend sur cinq à six ans, de l'avant-projet jusqu'à l'inauguration.

La responsable de la culture au comité exécutif de la Ville de Montréal, Manon Gauthier, précise qu'un autre secteur, entre le Plateau-Mont-Royal et Rosemont-La Petite-Patrie, pourrait aussi bénéficier d'une bibliothèque interarrondissement. Ce projet risque toutefois de prendre encore plus de temps pour se concrétiser.

Les étapes d'un projet de rénovation, d'agrandissement ou de construction d'une bibliothèque Élaboration de l'avant-projet Inscription au programme de la Ville (le ou les arrondissements paient 20 % de la facture, 40 % pour Québec et 40 % pour Montréal) Dossier d'orientation présenté au comité exécutif Élaboration du programme fonctionnel et technique Approbation du projet par le comité exécutif Concours d'architecture Concours pour l'œuvre d'art Plans et devis Appel d'offres Octroi du contrat de construction Travaux Ouverture officielle Temps de réalisation : de 5 à 6 ans Source : Ville de Montréal

Des discussions à Rosemont-La-Petite-Patrie



L'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie indique que des pourparlers ont eu lieu, sans toutefois mener à une proposition plus concrète. Cette éventuelle bibliothèque devrait se situer dans les environs du technopôle Angus.

Mais l'arrondissement souhaite plutôt mieux desservir ses résidents du nord-ouest de son territoire, en collaborant avec l'arrondissement de Saint-Léonard. Mme Gauthier évoque aussi la nécessité de mieux desservir ce secteur, ainsi que ceux de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Une option à privilégier

La directrice associée des bibliothèques municipales à Montréal, Louise Guillemette-Labory, considère aussi que les bibliothèques interarrondissements sont un modèle à privilégier puisque « les secteurs qui restent à couvrir » sont en périphérie des arrondissements, dit-elle. C'est aussi l'occasion de démontrer que la collaboration est possible.

C'est un beau message à lancer au citoyen, en disant qu'on est une ville, on a un réseau de bibliothèques, et que chaque bibliothèque à sa couleur, sa personnalité. Louise Guillemette-Labory, directrice associée des bibliothèques à la Ville de Montréal

Ces nouvelles bibliothèques, qu'elles soient à la frontière d'arrondissements ou non, seront différentes des lieux plus traditionnels de lecture, silencieux et encombrés d'étagères et de livres. Place aux nouvelles technologies, à l'apprentissage et à la création. À lire demain sur ICI.Radio-Canada.ca.