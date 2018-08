La loi, qui doit entrer en vigueur le 15 juin 2015, prévoit le retrait graduel des sacs de plastique des épiceries à partir de l'été prochain, et des dépanneurs et pharmacies dès 2016. Les marchands pourront toutefois vendre des sacs de papier au coût minimal de 10 cents US chacun.

Cette mesure est un grand pas en avant pour les écologistes qui ont milité pour des mesures semblables dans d'autres villes américaines, notamment à Chicago, Austin et Seattle. Plus de cent villes et comtés californiens, dont Los Angeles et San Francisco, ont déjà appliqué l'interdiction.

Une coalition nationale de fabricants de sacs de plastique a immédiatement déclaré qu'elle chercherait à ce que la mesure soit annulée par référendum populaire. L'alliance avait déjà commencé à diffuser des publicités à la télévision en Californie, dans lesquelles la loi était dépeinte comme un cadeau pour les épiciers qui mènerait à la disparition de milliers d'emplois.

La loi prévoit cependant un budget de prêts de deux millions $US pour les manufacturiers de sacs de plastique afin de les aider à réorienter leurs activités vers les sacs réutilisables.