Lettre ouverte de Rob Ford

Initiative inusitée de la part du maire de Toronto, à moins de deux mois des élections : il a écrit une lettre ouverte dans le Toronto Sun ce matin pour défendre son plan de transport en commun et prendre la défense des automobilistes.

Rob Ford accuse actuellement un retard dans les sondages par rapport à l'ex-chef conservateur provincial John Tory, qui a fait justement de l'expansion des transports publics son cheval de bataille.

Dans sa lettre ouverte, le maire Ford affirme, toutefois, qu'il est le seul candidat à ne promettre que des nouvelles lignes de métro, comme il l'avait fait en 2010 lorsqu'il avait accusé ses adversaires de mener une « guerre contre l'automobile ».

« Je ne vais pas créer le chaos sur les routes en faisant passer un train léger au milieu de l'avenue Eglinton à Etobicoke. » — Une citation de Rob Ford, maire de Toronto (dans le Toronto Sun)

Rob Ford promet 32 km additionnels de métro, s'il est réélu le 27 octobre.

Mais plusieurs experts affirment que le mégaprojet coûterait bien plus que les 9 milliards de dollars chiffrés par le maire. Son opposant John Tory ajoute que M. Ford s'est mis à dos le conseil municipal et n'aurait pas les appuis nécessaires pour faire avancer son plan, ce que dément le maire.

John Tory promet, de son côté, de se servir des voies ferrées existantes des trains GO pour offrir d'ici sept ans un service rapide entre le nord-ouest et le nord-est de Toronto et le centre-ville. Mais Rob Ford l'accuse de laisser tomber les résidents de son château fort de l'ouest de la ville.

Volte-face

Rob Ford affirme aussi dans sa lettre ouverte que le « transport en commun et la congestion sont les enjeux principaux de cette élection ».

Le mois dernier, il soutenait pourtant que l'économie et la création d'emplois étaient la principale préoccupation des électeurs. « Tu n'as pas besoin de transport en commun si tu n'as pas d'emploi, avait-il dit. Si tu ne quittes pas la maison pour aller au travail ou te chercher un emploi, à quoi ça sert le transport en commun? »

Rob Ford rappelle aussi dans le Sun ce matin que son adversaire de gauche à la mairie Olivia Chow est en faveur des trains légers. C'est entre autres ce que prône Mme Chow dans l'est de la ville, parce que le prolongement du métro serait trop coûteux, selon elle.

M. Ford répond qu'il y a un « appétit » de la part des gouvernements fédéral et provincial en faveur des métros et le financement de tels projets.