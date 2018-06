Le groupe a répertorié environ 15 000 signalements d'ovnis au Canada depuis 1989, et selon notre analyse de leurs données, près de 1100 ont eu lieu au Manitoba.

Les localités qui ont signalé le plus d'ovnis au Manitoba (depuis 1989): Winnipeg 521

Thompson 28

Brandon 26

Gimli 23

Dauphin 18

L'an dernier, 64 signalement d'ovnis ont été rapportés dans la province. En 2012, ce chiffre s'élevait à 123.

Naviguez sur notre carte interactive: chaque point rouge représente un endroit où au moins un ovni a été observé. Cliquez sur le point pour révéler le nombre d'observations.

Contacts avec des extraterrestres

Les données de Ufology Research sont classées non seulement selon la date, l'endroit et la province, mais aussi selon le genre de contact.

Cette carte interactive indique les cas rapportés d'enlèvement par des extraterrestres, l'observation d'un extraterrestre et les observations où il y a des preuves physiques.

point vert = un signalement

point jaune = deux signalements

point rouge = plusieurs signalements

Anomalie

Selon Geoff Dittman, la Première Nation de Lac St-Martin constitue une anomalie. En 1996, la communauté ne comptait qu'un peu plus de mille résidents. Malgré cela, 11 observations avaient été rapportées. « Lac St-Martin avait connu une vague d'observations cette année-là, durant une très courte période de temps. Depuis, aucune observation n'a été signalée », a-t-il précisé.

Winnipeg parmi les trois villes avec le plus de signalements

L'an dernier, presque 1200 signalements ont été rapportés à l'échelle du pays et les trois villes en ayant remarqué le plus étaient Winnipeg, Toronto et Vancouver.

Un des fondateurs de Ufology Research, Geoff Dittman, explique les données proviennent de nombreuses sources, comme des groupes de recherche sur les ovnis, les reportages des médias, des rapports de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et parfois même de ministères fédéraux. Selon M. Dittman, dans certains cas, le ministère des Transports du Canada a mis Ufology Research en communication avec des témoins.