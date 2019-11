Les chiens peuvent aussi être jaloux

Les résultats de la recherche, publiés mercredi dans la revue PLOS ONE, sont basés sur des tests menés auprès d'un échantillon de 36 chiens de moins de 16 kilos ou de moins de 38 cm. On y retrouvait des chiens croisés et des pures races, comme le chihuahua, le poméranien et le shih tzu.

Pour évaluer le comportement des chiens, les chercheurs ont modifié une méthode utilisée pour évaluer la jalousie chez les bébés de six mois.

Les réactions des animaux étaient donc mesurées lorsque leur maître jouait avec trois objets différents. Lorsque le maître faisait semblant de jouer avec un objet en forme de chien qui aboyait et remuait la queue, les chiens ont eu des réactions semblables beaucoup plus souvent que lorsque l'expérience était répétée avec des objets différents.

Par exemple, les chiens poussaient leur maître deux fois plus souvent lorsqu'il s'amusait avec le faux chien (78 %) que lorsqu'il manipulait une lanterne en forme de citrouille (42 %). Seulement 22 % des animaux de l'étude ont poussé leur maître lorsqu'il lisait à haute voix un livre qui fait de la musique.

D'autre part, environ 30 % des animaux ont tenté de s'interposer entre le chien en peluche et le maître, et un quart d'entre eux ont même eu des gestes agressifs envers le jouet.

« Notre étude semble montrer non seulement que les chiens affichent un comportement pouvant laisser penser à de la jalousie, mais également qu'ils ont essayé de casser la relation entre leur maître et le rival supposé », indique la coauteure de la recherche Christine Harris, de l'Université de Californie à San Diego.

« Il semblerait qu'ils aient été motivés par le souci de protéger une relation sociale importante pour eux », précise-t-elle.