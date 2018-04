Quatrième semaine : les tempêtes solaires

Le Soleil est une sorte de marmite en constante ébullition. Ce « bouillon » déborde parfois sous la forme d'éruptions solaires, accompagnées d'éjections de masse coronale, des particules chargées qui peuvent voyager jusqu'à la Terre. En arrivant dans notre atmosphère, ces particules interagissent avec le champ magnétique terrestre pour provoquer notamment de magnifiques aurores. Cette énergie génère aussi des courants électriques dans le sol qui peuvent endommager nos infrastructures les plus sensibles.

Quelles sont les conséquences d'une tempête solaire sur Terre?

Une tempête solaire d'importance peut endommager et même mettre hors d'usage bon nombre de nos technologies modernes : satellites de communications, de positionnement, lignes de transmission électriques, câbles de télécommunications sous-marins, pipelines...

Le 13 mars 1989, une tempête solaire majeure a frappé l'Amérique du Nord, et en particulier le Québec, provoquant une panne généralisée du réseau électrique d'Hydro-Québec. La province a été plongée dans le noir pendant plusieurs heures.

Comment sont mesurées les éruptions solaires?

Les éruptions solaires sont mesurées sur une échelle qui comporte cinq niveaux : A, B, C, M et X, où chaque niveau correspond à une puissance 10 fois supérieure au précédent (par exemple, B est 10 fois plus puissant que A, et C est 100 fois plus puissant que A), et où X est le niveau le plus puissant. Chaque niveau est subdivisé en 9 échelons (M-1, M-2 etc.). Le niveau X n'a pas de limite. Par exemple, la tempête solaire qui a plongé le Québec dans le noir en 1989 a provoqué des éruptions de X-15 et X-8. L'éruption majeure qui a frappé le nord de l'Europe en 2003 a saturé les instruments de mesure qui ont arrêté de compter à X-28!

La vidéo suivante, publiée sur le site de la NASA, montre trois éruptions solaires successives de classe X, soit la plus forte, survenues au début juin.

Troisième semaine : l’influence du Soleil sur le climat

Quelques faits quant à l’impact du Soleil sur le climat de la Terre

1360,8 W/m². C’est la quantité d’énergie que le Soleil fournit à la Terre, une notion connue aussi sous le nom de constante solaire. En fait, le Soleil fournit la presque totalité de l’énergie qui arrive sur Terre.

Le Soleil a une influence énorme sur nos saisons. « Le mot climat vient d’un mot grec qui veut dire inclinaison. Cela montre que les saisons sur la Terre sont entièrement définies par le fait que la Terre est inclinée sur son axe, de sorte que l’apport en énergie du Soleil varie en fonction du moment de l’année », explique Thierry Dudok de Witt, physicien et professeur à l’Université d’Orléans en France.

Des liens complexes entre Soleil et climat…

Le rayonnement solaire nous vient sous différentes formes :

La lumière visible

Le rayonnement infrarouge (la chaleur)

Le rayonnement ultraviolet

Ces différentes composantes du spectre solaire ne varient pas de la même façon au cours du temps, et ont des impacts très différents sur notre environnement terrestre. La lumière et le rayonnement infrarouge se rendent jusqu’au sol. Ils sont absorbés par la Terre et les océans, et, essentiellement, réchauffent la surface de la planète.

Quant au rayonnement ultraviolet, il est absorbé plus haut dans l’atmosphère. Il a des impacts différents. Il va notamment ioniser et réchauffer l’air, contribuer à la formation de la couche d’ozone…

« On voit qu’il y a plein de mécanismes différents qui sont mis en jeu, et c’est ça qui explique, en partie, la complexité de la relation entre le Soleil et la Terre », souligne Thierry Dudok de Witt.

Le Soleil joue-t-il un rôle dans les changements climatiques?

Une minorité de scientifiques lient les changements climatiques au Soleil. « Si l’apport d’énergie du Soleil varie au cours du temps, évidemment, ça aura un impact majeur sur le climat, et c’est cela qui amène un certain nombre de personnes à expliquer toutes les variations du climat observées au cours du dernier siècle, c’est-à-dire le réchauffement climatique, uniquement par les variations de l’activité solaire », relate Thierry Dudok de Witt.

Or, l’expert rappelle qu’il y a actuellement un très large consensus autour de la théorie voulant que le réchauffement soit majoritairement dû à l’activité humaine.

Une étude a été menée auprès des scientifiques qui travaillent en climatologie afin de savoir quels sont ceux qui pensent que l’Homme à un effet dominant sur le climat, et quels sont ceux qui soutiennent plutôt la thèse d’un impact dominant du Soleil. Ces derniers représentent à peu près 3 % de l’ensemble de la production scientifique mondiale. Donc, pour 97 % des gens, les faits montrent le rôle dominant de l’Homme, alors que de l’autre côté, on a 3 %. Quand on parle de consensus, c’est vrai que c’est assez tranché! Thierry Dudok de Witt

Mais selon le physicien, le Soleil contribue aussi, dans une proportion moindre, aux changements climatiques. La question demeure toutefois : dans quelle proportion le fait-il? Thierry Dudok de Witt affirme qu’on ne le sait pas encore exactement, parce qu’il reste encore de grandes zones d’ombre, des phénomènes que les scientifiques n’arrivent toujours pas, à ce jour, à expliquer.

Deuxième semaine : l'importance du Soleil dans l'histoire

Dès l’origine

Source de vie sur Terre, le Soleil depuis des temps immémoriaux a suscité l'admiration autant que la crainte. Selon l’historien Jean-Paul de Lagrave et professeur retraité de l'Université du Québec à Montréal, « depuis l'aube des temps, un hommage spontané fut rendu au Soleil ». La plus connue des cultures connues de l'Humanité qui ait révéré le Soleil est certes la culture de l'Égypte ancienne, pays où le Soleil a toujours été omniprésent dans le paysage local. Mais cette adoration du Soleil n'a empêché en rien les savants de l'époque de faire leurs observations et leurs mesures. Ainsi, le calendrier solaire égyptien est né en 4200 avant notre ère.

Cet amour, ce culte du Soleil, a été repris notamment par de nombreuses cultures méditerranéennes. Il existait également en Inde, Sūrya étant le dieu Soleil. « Celui qui désire l'intelligence doit adorer le Soleil », disait-on dans l'hindouisme.

Parmi les célébrités du monde antique qui se sont identifiées au Soleil, mentionnons Alexandre le Grand, qui a en a fait son symbole.

Parallèlement, le culte d'Isis au départ une déesse égyptienne (et soeur d'Osiris) a rejoint tout le pourtour de la mer Méditerranée.

Religion et Soleil

L'Église chrétienne, puis catholique a sévèrement réprimé le culte solaire. L'Empire romain, devenu chrétien, va détruire tous les temples et tuer tous les prêtres et savants liés à l'ancienne culture solaire de l'Égypte. Des églises seront notamment construites sur les ruines des temples ainsi démolis.

Sans qu'on s'en rende trop compte, vu le passage du temps, l'Église va s'emparer des symboles païens, comme celui d'Isis, que l'on dit être en partie responsable du culte voué à Marie, présumée mère de Jésus Christ. Malgré la répression du culte solaire d'Isis, va se poursuivre pendant encore 150 ans, pour prendre fin peu avant l'an 400 de notre ère.

L'Église va aussi s'emparer des symboles solaires traditionnels, dont le dimanche, jour du soleil: jour du Seigneur. C'est l'empereur Constantin qui décrétera le jour vénérable du Soleil. Tout ça, sans compter de nombreuses fêtes dites païennes, comme le solstice, transformé en fêtes religieuses, comme la Fête-Dieu et la Saint-Jean-Baptiste.

Dans les Amériques, les puissances colonisatrices, notamment l'Espagne, vont poursuivre dans la même veine leur persécution contre le culte solaire. La répression contre les "païens" va donc se poursuivre en Amérique.

Car les Incas, au Pérou actuel, et les Aztèques, au Mexique, vouaient eux aussi un culte au Soleil. À l'image du Pharaon égyptien, l'Empereur inca est l'intendant du Soleil sur Terre. Mais les cultes autochtones précolombiens, associés à des sacrifices humains annuels, liés au Soleil, seront dénoncés par les conquérants espagnols qui ne se gêneront alors plus pour commettre de plus grands sacrifices encore, celui de faire disparaître des civilisations entières.

Lumières et Soleil

Plus près de nous, à la Renaissance, mais encore davantage à l'époque des Lumières, le Soleil a repris droit de cité. L'héliocentrisme devient alors la norme pour les scientifiques qui vont devenir le fer de la lance de la connaissance encyclopédique naissante.

Que reste-t-il de ces cultes solaires?

Tous les monuments égyptiens et ceux laissés par les civilisations aztèque, maya et inca, bien sûr. Mais dans plusieurs grandes villes du monde, on retrouve aussi des monuments solaires qui font partie de la vie quotidienne. Des obélisques, comme à Paris, Londres et New York, venus directement d'Égypte, ou d'autres, comme à Washington ou Buenos Aires, notamment, inspirés de l'art monumental égyptien.

Une déesse solaire

Isis est la déesse solaire par excellence. On peut dire que ce culte, d'Isis et d'Osiris - son frère - remonte dès l'ancienne Égypte. On a la preuve de ça par les textes des pyramides. Des textes qui sont gravés à l'intérieur de certaines pyramides et qui parlent déjà d'Isis et d'Osiris. Il y avait tout un mythe autour de ce personnage, qui montre que la déesse avait réussi, par amour, à vaincre la mort. Aussi, dans l'ensemble du peuple, cette déesse était comme un modèle, d'après le mythe qui l'entourait, était le modèle des femmes. En raison de sa maternité, mais aussi en raison de sa fidélité. Jean-Paul de Lagrave, historien et professeur retraité de l'Université du Québec à Montréal

Première semaine : le Soleil et ses débuts

La naissance du Soleil

Le Soleil et ses planètes se sont formés à partir du même nuage gazeux il y a environ 5 milliards d'années. La grande majorité de la masse de ce nuage s'est retrouvée au centre et c'est l’effondrement puis l’allumage de cette matière qui a donné naissance au Soleil. Les restes du nuage d'origine ont formé des concentrations secondaires, qui sont devenues des planètes, certaines gazeuses comme Jupiter, d'autres rocheuses comme la Terre.

Le Soleil, une étoile ordinaire

Le Soleil est une étoile qui n'est absolument pas remarquable à l'échelle de la galaxie, c'est une étoile parmi plusieurs centaines de milliards d'étoiles de la Voie lactée, pas particulièrement grande, pas particulièrement chaude ni brillante, c'est une étoile ordinaire. Paul Charbonneau, professeur en physique, Université de Montréal

5 choses à savoir sur le Soleil

1) Le Soleil est né il y a 4,5 milliards d'années, il vivra environ 10 milliards d'années. Ensuite, il deviendra une naine blanche entraînant dans sa fin tout le système solaire.

2) Le soleil brûle de l'hydrogène; ce faisant, il produit de l'hélium qui se concentre en son centre. Lorsque l'hydrogène sera épuisé, dans 5,5 milliards d'années, il brûlera alors son hélium, ce qui produira une dilatation du Soleil qui deviendra une géante rouge, grillant ainsi Vénus, Mercure et la Terre. Il s'éteindra ensuite petit à petit pour devenir une naine blanche.

3) Il fait 15 millions de degrés à l'intérieur du Soleil, mais seulement 5000 à sa surface. La température augmente ensuite rapidement dans la couronne extérieure et peut atteindre les 5 millions de degrés. Ceci demeure un mystère.

4) Le Soleil a 700 000 kilomètres de rayon contre 6400 kilomètres de rayon pour la Terre.

5) Sur Terre, nous voyons le Soleil tel qu’il était 8 minutes auparavant, car c’est le temps que prend sa lumière pour arriver jusqu’à nous. Il est donc à une distance de 8 minutes-lumière de la Terre.