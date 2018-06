LE CHEMIN DES INCAS (Andes)

Section du réseau de routes utilisées des Incas en Bolivie. Photo : Rickey Rogers / Reuters

Appelé Qhapaq Ñan, ce réseau de routes inclut les chemins construits par les Incas sur 30 000 km reliant les sommets des Andes (Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Équateur, Pérou). RICKEY ROGERS/REUTERS

CITÉ MAYA DE CALAKMUL (Mexique)

Ancienne cité maya de Calakmul au Mexique Photo : iStockPhoto

Déjà inscrite sur la liste du patrimoine en 2002, l'ancienne cité maya de Calakmul agrandit son territoire reconnu au patrimoine de l'humanité. ISTOCKPHOTO

FILATURE DE SOIE DE TOMIOKA (Japon)

Filature de soie de Tomioka au Japon. Photo : Getty Images/JIJI PRESS

Créé en 1872, ce complexe historique séricicole et de filature de la soie se situe dans la préfecture de Gunma, au nord-ouest de Tokyo. JIJI PRESS/GETTY IMAGES

VILLE HISTORIQUE DE DJEDDAH (Arabie saoudite)

Ville historique de Djeddah Photo : Reuters

Sur la rive orientale de la Mer rouge, Djeddah a été à partir du VIIe siècle l'un des ports les plus importants sur les routes commerciales de l'océan Indien. C'est ici qu'arrivaient les marchandises à destination de La Mecque. REUTERS

USINE VAN NELLE (Pays-Bas)

Usine Van Nelle aux Pays-Bas Photo : Getty Images/JERRY LAMPEN

Réalisée au cours des années 1920 le long d'un canal de la zone industrielle du Polder Spaanse, à Rotterdam, l'usine Van Nelle est un des fleurons de l'architecture industrielle du XXe siècle. JERRY LAMPEN/GETTY IMAGES

WESTWERK CAROLINGIEN ET CIVITAS DE CORVEY (Allemagne)

Westwerk caroligien et civitas de Corvey Photo : iStockPhoto

Le Westwerk est l'unique structure debout qui remonte à l'époque carolingienne, tandis que l'ensemble de l'abbaye impériale d'origine est conservé sous forme de vestiges archéologiques, dont une partie seulement a été fouillée. ISTOCKPHOTO

BATTIR, PAYS D'OLIVES ET DE VIGNES (Palestine)

Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial et la Liste du patrimoine mondial en péril

Cette vallée est connue pour ses terrasses et son système d'irrigation vieux de 2000 ans. L'UNESCO considère que Battir, au sud-ouest de Jérusalem, a été fragilisé par le conflit israélo-palestinien. Les Palestiniens craignent que les travaux de construction d'un mur de séparation isolent les fermiers des champs qu'ils ont cultivés pendant des siècles. Le site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondiale et la liste du patrimoine en péril. WISAM OWEINEH/UNESCO

RANI-KI-VAV, LE PUITS À DEGRÉS DE LA REINE (Inde)

Conçu comme un temple inversé soulignant le caractère sacré de l'eau, le Rani-ki-Vav - ou puits à degrés de la Reine -, dans la province du Gujarat, comporte sept niveaux d'escaliers et de panneaux sculptés d'une haute qualité artistique. Les 500 sculptures principales et les milliers d'autres, plus mineures, forment une imagerie religieuse, mythologique et séculaire unique. SAM PANTHAKY/AFP/Getty Images

LA CITADELLE D'ERBIL (Irak)

Dans la région autonome du Kurdistan, la Citadelle d'Erbil donne encore l'impression d'être une immense forteresse. Surplombant la ville d'Erbil, la Citadelle est bâtie au sommet d'un imposant monticule créé par les générations qui se sont succédé sur le site et ont reconstruit au même endroit. KARIM SAHIB/AFP/Getty Images

LE DELTA DE L'OKAVANGO (Botswana)

Le delta de l'Okavango abrite plusieurs espèces animales, dont le guépard, le rhinocéros blanc, le rhinocéros noir, le lycaon et le lion. Chaque année pendant la saison sèche, plusieurs d'entre elles le traversent, alors que pendant la crue annuelle c'est tout le territoire qui est inondé. Aujourd'hui, le rythme biologique de plusieurs espèces animales s'est synchronisé avec les crues et les pluies annuelles. CHRIS JACKSON/Getty Images