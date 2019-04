Tes lunettes sans ton regard par Joanne Morency, gagnante du Prix du récit Radio-Canada 2014

Son récit autobiographique inédit Tes lunettes sans ton regard raconte par petites touches son quotidien dans les jours, les semaines et les mois qui ont suivi la mort de sa mère.

Tes lunettes sans ton regard est le texte gagnant du Prix du récit Radio-Canada 2014.

Les opinions exprimées par les auteurs ne reflètent pas nécessairement celles de Radio-Canada. Certains lecteurs pourraient s'offenser du contenu des textes. Veuillez prendre note que certains textes s'adressent à un public averti.

Tes lunettes sans ton regard

2012

FÉVRIER

J'écris dans ton cahier turquoise. Celui que je t'avais offert pour Noël. Sachant qu'il te restait peu de temps pour t'en servir. Qu'il me restait peu de temps pour être ta fille.

J'écris ce qui se voit. Ce qui ne se voit pas. La présence. L'absence. Ce qui se dit entre nous, pour te garder. Ce qui parle de toi, tout bas, lorsqu'on se tait pour t'aimer encore.

matin gris

disparue sous la pluie

la blancheur d'hier

Ta chambre sans toi. Ta vie inscrite sur chacun des objets. Pourtant ce cri

d'immobilité. Les coussins joliment disposés sur le lit. Ton sac à main

suspendu derrière la porte. Tes chaussures. Trop étroites.

retour à la cuisine

mon thé

froid

Tes foulards de toutes les teintes... Je ne sais pas comment me défaire de tes biens. Comment retenir ton parfum. Comment me départir de toi.

Je m'assieds sur ton édredon tout neuf. Me relève pour ne pas y faire de faux plis. J'ouvre la garde-robe et tu m'apparais, à travers la ribambelle d'imprimés joyeux.

Je me couche dans ton lit, en plein après-midi. J'éteins tout, même le silence. M'enterre sous la fatigue.

Quelque chose veut sortir de mon corps. Cet organe affolé qui prenait soin de toi, ces poumons impuissants à te guérir. Et les eaux brouillées de l'enfance.

essayage de manteaux

dans chacune des poches

un bonbon

Je m'agrippe aux repas. J'achète des victuailles. Je les oublie dans l'auto au retour. Je ne sais plus où se trouve le futur. Ni l'appétit. Courriel du frérot : au resto, à midi, avec papa.

En famille, s'inventer de mini-événements. Pour entamer le reste de nos jours. Et cette capacité inouïe de rire. De sauter tout à coup par-dessus le présent. D'enjamber la mort, en apnée.

Papa nous rappelle tes fous rires, mouchoir à la main.

ton calepin noir

dix recommandations

pour conjoint survivant

*************

MARS

Je refais les gestes à ta place. Je range les serviettes sur les mêmes tablettes. Sans cet alignement parfait que tu savais si bien réaliser. Je remplis le pot de sucre. J'annule tes rendez-vous.

Tu continues d'être morte et moi, je reste ici. Indéfiniment. Portée par le cortège des couleurs. S'il suffisait d'écrire le mot « ciel », pour avoir à nouveau un corps complet...

sur la commode

tes lunettes

sans ton regard

Pourtant la lune, si grande, hier soir. Ce matin, le chant des oiseaux, plus strident. Les teintes, les lumières... Comme si tout avait grimpé d'un cran. Les proches, plus proches. Les accolades plus étroites. L'affection, plus vitale.

Papa élabore tant bien que mal des projets de voyage. Nous raconte, l'instant d'après, votre premier rendez-vous. Retraverse l'amour jusqu'au bout.

cadre échappé

ta silhouette de jeune mariée

sous la vitre cassée

Souper dominical. « Mamie Rita, elle mange plus, elle est morte », murmure la benjamine. Non. Tu ne parleras plus, tu ne riras plus, tu ne mangeras plus. Le macaroni à la viande n'aura plus jamais le même goût. La maison n'est déjà plus la même.

Mais souvent, le soir dans mon lit, juste avant que je bascule dans le néant, ton visage apparaît dans mon esprit. Clair et net. Précis. Tu es là, de profil ou de face. Parfois, tu parles. Ou bien tu ris. Tu bouges. Vivante. Aussi vraie que nature. Je ne suis ni surprise ni triste. Tu es là. C'est normal.

photo grand format

ton sourire décomposé

en pixels

Le cours des choses se poursuit, étonnamment. Le total des minutes recompose une journée... Quatre semaines, un mois.

J'aurais voulu t'en parler... Une recette de pain sans gluten. La fermeture d'une boutique où tu aimais aller.

Du sable dans les yeux, je resserre les doigts, comme si le temps passait par là.

Ziploc

enfermer foulard et parfum

pour plus tard

*************

AVRIL

Papa a acheté un gros ourson de peluche pour votre arrière-petite-fille. L'a couché sur ton lit, la tête sur l'oreiller. Je m'en empare et le tiens contre moi, toute la soirée. Je me demande si c'est toi, mourante, que je berce, ou bien moi, naissante. Moi dans tes bras. Toi, sans ton corps.

assise à ta place

avec ta blouse favorite

ma tante préférée

Tes vêtements sur le dos d'une autre. Les mêmes, mais différents. J'ai beau reconnaître le tissu, les motifs et le style, ce n'est plus ta blouse ou ton veston. Ils prennent une apparence étrange. Bougent en dehors de leurs plis.

Je plonge dans tes tiroirs de la salle de bain. Récupère les rouges à lèvres, les vernis à ongles, les peignes, les petits crayons à sourcils, les fards à joues. Je ne laisserai pas mourir ta beauté. J'apprendrai à être coquette. À m'habiller des couleurs propices au bonheur. À sourire jusqu'au bout des doigts. À coiffer mes cheveux de douceur.

Je trouverai des encadrements neufs pour les photos anciennes. Des mots nouveaux pour la mémoire. Une présence différente auprès de mon père. Une robe rouge pour habiller mon nouveau corps. Beaucoup de vie dans les rivières qui courent jusqu'au cœur.

au miroir

tes yeux

sous ma frange

Ce mélange d'enfance et de vieillesse qui s'entremêlent dans mes veines.

Je ne connais plus la date ni l'année. Ni même la saison, certains jours. Je sais seulement qu'il y a eu un 4 février dans l'année. Que tu t'es arrêtée là. Mais pour l'enfant qui m'habite, l'absence ne se conjugue qu'au présent : chaque jour, à mon réveil, tu n'es pas là.

ménage de paperasse

dans un joli cartable

mes dessins d'écolière

J'ai un immense besoin d'avenir. Je n'arrive pas à détacher tes rides de ma peau. Je lave des armoires. M'emploie à faire la lessive, mêlant le blanc aux souvenirs anciens. Je rince les planchers à grandes eaux. J'aère le vide.

Je prends des photos du futur. Papa et son nouvel équipement de golf. Je n'ai que des plans flous. Mon année sabbatique. Beaucoup de tendresse inemployée. Cette somme de solitude transversale que j'emporte avec moi où que j'aille.

sentier désert

glissée de mon petit doigt

ta bague en cœur

*************

MAI

Je regarde la finale de tes téléromans préférés. Je dors avec tes chandails de golf 100 % coton tout confort. Je continue d'être avec toi.

Je ne sais que faire de tous mes menus gestes autour de toi, encore vivants. Je parle avec toi. Je réponds à ta place. Je retrouve le ton de nos conversations. Le débit. Les sourires. Les silences.

soin des plantes

là où il n'y a qu'une feuille

voir l'amaryllis

Trois mois demain. C'est ici que commence ta véritable absence. J'ai vidé ton sac à main. Retiré les mouchoirs et le verre à la tête de ton lit. Nous avons partagé tes bijoux entre les trois générations. J'ai appliqué sur mes ongles ton vernis. On a trié le plus gros de ton linge, fait encadrer ta photo en plusieurs exemplaires. On a rempli la paperasse, fermé ton compte en banque, découpé tes cartes en mille morceaux.

Voilà que tu n'existes plus officiellement.

sous ton lit

le chat du voisin

et une pilule bleue

Le téléphone sonne. Papa répond. Un appel pour toi : CLSC. Trop tard.

Je sors faire la tournée des serres et des marchés publics. Cette saveur de tire d'érable qui éclate dans la bouche. Toutes les teintes de l'été rassemblées. Du soleil et des légumes plein les bras.

file à la caisse

chacun son bouquet

pour la fête des Mères

*************

JUIN

courbatures

regarder la télé

les yeux fermés

C'est mon corps qui me revient. Ma peau qui se retourne jusque dans ses replis. J'ai fini de compter les pilules. De mesurer ton pouls et ta pression. D'être épuisée avec toi.

Tu es partie. Toute inquiétude est tombée dans les limbes. Je relève le front, je déplie le thorax. Et si l'absence déborde encore dans le ciel, le corps s'allège peu à peu, de l'intérieur.

fenêtre de cuisine

un colibri picore les fleurs

à travers la vitre

Tes habitudes, ancrées dans la maison. Les blocs-notes ici et là. Un peigne sur la table du vestibule. Moins tu es là et plus je reste ici. Plus je prends forme dans l'espace. Je sens mes pieds se lier à la terre. Je me découvre un ventre au milieu du pays. Je me retisse une peau complète, lissée par le vent. J'entre dans l'été comme en sanatorium.

marche en soirée

le parfum des lilas

par-dessus tout

Originaire de Sherbrooke, Joanne Morency vit en Gaspésie depuis 25 ans. Elle a publié quatre livres de poésie aux Éditions Triptyque. Miettes de moi (2009) a reçu à Paris le Prix du premier recueil de la Fondation L-A Finances. Elle signait en 2011, aux Éditions David, Mon visage dans la mer, récit entremêlé de haïkus, une forme dénommée haïbun.