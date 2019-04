Pourquoi tout a commencé en Crimée?

Alors que la crise politique ukrainienne n'était au départ qu'une affaire de politique interne, elle déborde maintenant des frontières du pays. L'implication russe en Crimée et dans d'autres régions de l'est de l'Ukraine a donné au conflit une dimension internationale. La sécession de la Crimée risque-t-elle de déclencher un effet domino?

Alors que la crise politique ukrainienne n'était au départ qu'une affaire de politique interne, elle déborde maintenant des frontières du pays. L'implication russe en Crimée et dans d'autres régions de l'est de l'Ukraine a donné au conflit une dimension internationale. La sécession de la Crimée risque-t-elle de déclencher un effet domino?

La Crimée, si chère à Moscou

La Crimée est la seule région de l'Ukraine où les Russes forment la majorité, soit près de 60 % des 2,3 millions d'habitants. En 2010, lors de l'élection présidentielle, 70 % des électeurs de la Crimée ont voté pour le candidat prorusse, Viktor Ianoukovitch.

La Crimée disposait du statut de république autonome de l'Ukraine. Elle élisait son propre Parlement, mais le gouverneur et le premier ministre étaient nommés par Kiev.

Dominée par la Russie pendant 200 ans, la Crimée a été transférée par Moscou à l'Ukraine en 1954. Mais la Russie y a gardé une influence, et pas seulement à cause de son climat agréable, de ses belles plages et de ses stations balnéaires où des personnalités russes possèdent des maisons.



Les Russes ont conservé un pied en Crimée, dans la ville portuaire de Sébastopol, qui abrite la flotte russe de la mer Noire, conformément à un accord Kiev-Moscou. Il s'agit pour la Russie d'une base stratégique, car elle est en mer chaude, donc fonctionnelle toute l'année. La flotte russe compte environ 300 navires de guerre. Le bail pour cette base militaire a été prolongé au moins jusqu'en 2042 sous le règne du président Ianoukovitch.

Des minorités opposées à Moscou



Bien que la Crimée soit majoritairement russe, il y a tout de même deux minorités qui s'opposent à une mainmise de Moscou. Le quart de la population est ukrainienne, et 12 % est tatare.

Les Ukrainiens, solidaires de Kiev, ne veulent pas d'une partition. Quant aux Tatars, d'origine turque et mongole, ils ont averti qu'ils résisteraient à toute tentative de remettre la Crimée à la Russie. Les Tatars gardent en mémoire les déportations massives sous le règne de Staline pendant la Deuxième Guerre mondiale, sous le prétexte qu'ils avaient accueilli favorablement l'armée allemande en 1941.

Des partisans de l’indépendance de la Crimée fêtent leur victoire après l’annonce des résultats Photo : AFP / DIMITAR DILKOFF

Le référendum de mars

À la suite de la destitution du président ukrainien prorusse, Viktor Ianoukovitch, en février 2014, les tensions séparatistes se sont avivées en Crimée. La décision du Parlement d'abolir, peu après, une loi octroyant au russe le statut de langue régionale a mis le feu aux poudres. Des miliciens prorusses ont alors pris les armes en Crimée et le gouvernement régional a décidé de la tenue d'un référendum sur le rattachement à la Russie.

Celui-ci a eu lieu le 16 mars : 97 % des électeurs se sont prononcés pour l'intégration à la Russie, alors que Kiev et les puissances occidentales dénonçaient ce vote, qu'elles ont qualifié d'illégitime. Le président russe, Vladimir Poutine, et le Parlement ont ratifié quelques jours plus tard le traité de rattachement avec la Russie.

Vers un éclatement du pays?

La Crimée n'est pas la seule touchée par des élans séparatistes. Les villes de Louhansk et de Donetsk ont tenu, elles aussi, des référendums sur l'indépendance, au cours desquels près de 90 % des électeurs se sont prononcés pour cette option. Ces scrutins ont aussitôt été dénoncés par l'Ukraine.

Mais le malaise est là, soutient Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire franco-russe, à Moscou. Selon lui, les événements tragiques d'Odessa et de Marioupol, où des dizaines de personnes sont mortes dans des affrontements, ont marqué les esprits.

La fracture est désormais nette entre les deux régions du pays. « Il y a, dans le Donbass [la région où se trouvent Louhansk et Donetsk], des gens qui sont sensibles aux thèses russes et qui deviennent hostiles à Kiev, alors que de l'autre côté, il y a un sentiment national très puissant qui est en train de se mettre en place, sur une base antirusse. Ça évolue dans les têtes, il y a une nouvelle géographie mentale qui se met en place. »

Les actions des opposants à Kiev ne sont pas télécommandées par la Russie, croit M. Dubien. « Les babouchkas qui arrêtent les chars ukrainiens ne sont pas payées par Poutine », précise-t-il. De plus, les militants qui ont pris les armes n'envisagent pas de revenir au sein de l'Ukraine, une réalité que ne semble pas avoir comprise le gouvernement central, qui « a tout fait pour les convaincre qu'ils n'ont pas leur place en Ukraine », pense le chercheur.