Quel est le jeu des grandes puissances en Ukraine?

Le conflit en Ukraine réveille des craintes de guerre froide. Certains parlent d'un affrontement par procuration entre l'Est et l'Ouest, ou d'une partie d'échecs entre grandes puissances où les enjeux sur le terrain seraient finalement secondaires. Que représente l'Ukraine pour les uns et les autres? Pourquoi ce conflit a-t-il acquis une telle importance?

Pour la Russie

Le renversement du gouvernement prorusse de Viktor Ianoukovitch, en février 2014, a représenté un échec cinglant pour Moscou. « L'Ukraine n'est pas une terre comme les autres pour la Russie », explique Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire franco-russe à Moscou. « Elle représente à la fois des enjeux stratégiques, militaires et économiques, mais également des enjeux identitaires et historiques extrêmement profonds. »

Les Russes considèrent l'Ukraine, autrefois appelée Petite-Russie, comme le berceau de la culture et de la civilisation russes. Le référendum ukrainien pour l'indépendance, en 1991, a été un des éléments déclencheurs de l'effondrement de l'URSS.

L'Ukraine représente une pièce fondamentale dans le projet russe d'union eurasiatique, qui doit voir le jour le 1er janvier 2015 avec l'intégration économique du Bélarus, du Kazakhstan et de la Russie, et auquel Vladimir Poutine doit absolument rallier Kiev s'il veut créer un projet d'envergure.

Le président russe, qui rêve de voir son pays retrouver sa grandeur passée, a souvent soutenu que la fin de l'URSS était « un désastre géopolitique ». Il s'inquiète de voir les ex-républiques soviétiques adhérer à l'OTAN ainsi que du projet de Partenariat oriental de l'Union européenne (UE), qui vise un rapprochement avec d'anciennes républiques soviétiques. La Géorgie et la Moldavie y ont adhéré l'automne dernier, tandis que l'Azerbaïdjan et le Bélarus se préparent à le faire. C'est la décision de M. Ianoukovitch de ne pas signer l'accord, comme prévu, à la fin novembre, qui a déclenché les premières manifestations à Kiev.

À l'inverse, les Occidentaux voient d'un très mauvais oeil le projet d'union eurasiatique du président russe, le décrivant même comme une tentative de « resoviétiser » la région.

Pour l'Union européenne

Un manifestant plante un drapeau de l'Union européenne, place de l'Indépendance, à Kiev. Photo : AP / Emilio Morenatti

Pour les Européens aussi, l'Ukraine, souvent décrite comme un État « pivot » entre l'Occident et la Russie, a une importance capitale. Selon M. Dubien, le rapprochement entre l'UE et l'Ukraine, au nez et à la barbe de la Russie, a eu lieu à l'instigation de la Suède, de la Pologne et des États baltes, pour qui « une politique de confinement de la Russie est une fin en soi, même 25 ans après la fin de la guerre froide ». Selon lui, elles tentent de se servir de l'Ukraine pour faire contrepoids à la Russie.

Mais ce projet de rapprochement avec l'Occident est vu avec une grande méfiance par Moscou, qui souhaiterait pouvoir l'arrêter.

C'est ça la tragédie : l'Ukraine a été utilisée de part et d'autre et elle est la grande perdante. Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire franco-russe à Moscou

On assiste donc clairement à une confrontation entre deux pôles : l'Occident et la Russie, qui tentent tous deux d'établir leur hégémonie et leur zone d'influence.

Le problème pour les Européens est qu'ils ont commis une erreur d'analyse, puisqu'ils n'ont pas su voir les divisions à l'intérieur de l'Ukraine, ajoute M. Dubien. Il pense que malgré les clivages bien connus entre l'Est et l'Ouest, ils n'ont pas agi à temps et n'ont pas les leviers nécessaires pour renverser la vapeur. « Je crois qu'il y a eu du côté européen une certaine illusion, un certain aveuglement. Ils se sont dit : "Kiev va finalement entraîner toute l'Ukraine derrière soi, on va signer cet accord ", mais je crois qu'ils ont pris leurs désirs pour des réalités. Maintenant la réalité les rattrape. »

Les Européens sont très faibles : la guerre est exclue, personne ne veut de sanctions économiques, personne ne veut reconnaître l'annexion de la Crimée, mais on ne peut pas non plus aujourd'hui faire du business as usual. On est coincés, on ne sait pas quoi faire. Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire franco-russe à Moscou

Les sanctions économiques risquent de faire mal aux économies des pays européens, puisqu'elles pourraient affecter sérieusement leurs intérêts commerciaux. Ils n'en veulent donc pas, surtout dans un contexte où la croissance est faible. Français et Allemands y sont opposés, mais aussi les Finlandais, les Tchèques ou les Hongrois. « Ce n'est pas seulement la vieille Europe », résume M. Dubien.

L'UE est le premier partenaire commercial de la Russie. Les Européens y exportent de la machinerie, des équipements de transport, des produits chimiques et agricoles, tandis qu'ils importent surtout du gaz et du pétrole brut. Les investissements des entreprises européennes en Russie pourraient également subir les contrecoups des sanctions.

« Vous avez un discours au nom de principes sur la liberté du peuple de Crimée [...], mais je crois que la realpolitik est en train de prévaloir, sauf aux États-Unis », explique M. Dubien.

Pour les États-Unis

Sergueï Lavrov (à gauche) et John Kerry juste avant leur rencontre officielle à Londres le 14 mars. Photo : Sean Dempsey

Les États-Unis, pour leur part, sont pris dans une logique de bras de fer géopolitique avec la Russie, croit M. Dubien. Il s'agit pour eux de défendre leur place prépondérante sur l'échiquier politique mondial et de ne pas permettre à M. Poutine de créer un précédent en ce qui a trait au respect de l'intégrité territoriale et des frontières.

« La crise en Ukraine va au-delà de l'Ukraine », a souligné le sénateur républicain John McCain, en mars, lors d'une visite à Kiev. « Elle concerne la crédibilité du leadership international des États-Unis et la question de savoir si l'avenir sera défini par les valeurs occidentales ou par des dictateurs et des agresseurs. »

« Le fait que Poutine s'affranchisse des règles du jeu internationales, qu'il récupère la Crimée ou qu'il l'annexe, selon le point de vue, qu'il cherche à redessiner les résultats de 1991, qu'il considère que la Russie n'est pas une puissance vaincue, c'est ça qui est inacceptable pour les États-Unis » affirme Arnaud Dubien. « Ils sont prêts à aller très loin pour cette question de principes, de hiérarchie internationale et de symboles ».

Ayant moins de liens économiques avec la Russie que les Européens, les Américains peuvent se permettre plus facilement d'imposer des sanctions qui feront moins de tort aux entreprises américaines.

Pour le Canada

On trouve au Canada 1,2 million d'Ukrainiens, ce qui en fait la troisième communauté ukrainienne au monde. Le gouvernement conservateur a donc rapidement haussé le ton face à la Russie après l'annexion de la Crimée. Il a notamment imposé des sanctions à plus de 80 individus et entreprises (entre mars et mai 2014), en plus d'envoyer des bombardiers CF-18 en appui à l'OTAN.



Par contre, ces gestes risquent de lui coûter assez cher, croit Arnaud Dubien, puisque la Russie appliquera des mesures de rétorsion contre les intérêts canadiens. « Le prix économique à payer pour le Canada va être très sérieux, pour Bombardier notamment », qui risque de voir ses projets de construction d'une usine d'assemblage en Russie compromis.